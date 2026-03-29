Gigante de los cigarrillos anuncia aumento del 7%: Cuánto costará un paquete de Marlboro, Lucky y Camel

Las tabacaleras aplicaron nuevos aumentos, que contemplan tanto a marcas de BAT como a Marlboro y Philip Morris, con precios que superan los $6.000.
Fumar vuelve a ser más caro en la Argentina. En marzo de 2026, las principales tabacaleras —British American Tobacco (BAT) y Massalin Particulares— actualizaron sus listas de precios, con subas que rondan el 7% promedio.
Sube el precio de los cigarrillos en marzo: cuánto costarán
El ajuste impacta en todas las gamas: desde líneas económicas hasta marcas premium, que ya superan ampliamente los $6.000 por atado en kioscos.
Lista de precios de cigarrillos BAT (marzo 2026)
Lucky Strike
Paris Box 20: $5.850
Box 20: $4.750
KS 20: $4.350
Box 12: $2.820
Convertible Box 20: $4.750
Convertible KS 20: $4.350
Convertible Box 12: $2.860
Lucky Strike XL
Eclipse Box 20: $5.300
Double Plus Box 20: $5.300
Purple Mix Box 20: $5.300
Red Mix Box 20: $5.300
Convertible Box 20: $4.750
Lucky Strike Origen
Red Box 20: $3.050
Red KS 20: $2.750
Red Box 10: $1.550
Convertible Box 20: $3.050
Convertible KS 20: $2.750
Convertible Box 10: $1.750
Camel
Box 20: $5.300
KS 20: $4.950
Blue Box 20: $5.300
Circle Box 20: $5.100
Legend Box 20: $3.050
Legend KS 20: $2.750
Box 12: $3.160
Rothmans
XL 43/70 Box 20: $4.350
Winston
Box 20: $3.490
Lista de precios de Marlboro, Philip Morris y Chesterfield
A estos valores se suma la actualización de Massalin, que incluye a las marcas más vendidas del país:
Marlboro
Blue / Gold Titanium Box 20: $6.150
Red Titanium (edición limitada): $5.600
Red Box 20 / Gold Original: $5.600
Red Común: $5.250
Vista XL Box 20: $5.600
Philip Morris
Box 20: $5.050
Común: $4.650
Chesterfield
Box 20 (líneas Motion): $4.450
Común: $3.980
Un consumo cada vez más caro
Los precios de los cigarrillos vienen registrando aumentos periódicos desde hace años. Solo en 2025, algunas marcas acumularon subas de hasta 70% en las líneas más económicas, mientras que las premium también avanzaron por encima de la inflación en varios tramos.
En ese contexto, la brecha entre marcas se amplía: hoy un fumador puede pagar desde menos de $2.000 en opciones básicas hasta más de $6.000 por un atado premium.
Qué puede pasar en los próximos meses
En el sector anticipan que los aumentos continuarán de forma escalonada. Las tabacaleras suelen ajustar precios varias veces al año, siguiendo la evolución de la inflación y los costos.
Así, fumar se consolida como uno de los consumos más castigados por la suba de precios en la Argentina, con impacto directo en el gasto mensual de millones de personas.
(.iprofesional)