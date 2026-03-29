Gigante de los cigarrillos anuncia aumento del 7%: Cuánto costará un paquete de Marlboro, Lucky y Camel

Las tabacaleras aplicaron nuevos aumentos, que contemplan tanto a marcas de BAT como a Marlboro y Philip Morris, con precios que superan los $6.000.

Fumar vuelve a ser más caro en la Argentina. En marzo de 2026, las principales tabacaleras —British American Tobacco (BAT) y Massalin Particulares— actualizaron sus listas de precios, con subas que rondan el 7% promedio.

Sube el precio de los cigarrillos en marzo: cuánto costarán

El ajuste impacta en todas las gamas: desde líneas económicas hasta marcas premium, que ya superan ampliamente los $6.000 por atado en kioscos.

Lista de precios de cigarrillos BAT (marzo 2026)

Lucky Strike

Paris Box 20: $5.850

Box 20: $4.750

KS 20: $4.350

Box 12: $2.820

Convertible Box 20: $4.750

Convertible KS 20: $4.350

Convertible Box 12: $2.860

Lucky Strike XL

Eclipse Box 20: $5.300

Double Plus Box 20: $5.300

Purple Mix Box 20: $5.300

Red Mix Box 20: $5.300

Convertible Box 20: $4.750

Lucky Strike Origen

Red Box 20: $3.050

Red KS 20: $2.750

Red Box 10: $1.550

Convertible Box 20: $3.050

Convertible KS 20: $2.750

Convertible Box 10: $1.750

Camel

Box 20: $5.300

KS 20: $4.950

Blue Box 20: $5.300

Circle Box 20: $5.100

Legend Box 20: $3.050

Legend KS 20: $2.750

Box 12: $3.160

Rothmans

XL 43/70 Box 20: $4.350

Winston

Box 20: $3.490

Lista de precios de Marlboro, Philip Morris y Chesterfield

A estos valores se suma la actualización de Massalin, que incluye a las marcas más vendidas del país:

Marlboro

Blue / Gold Titanium Box 20: $6.150

Red Titanium (edición limitada): $5.600

Red Box 20 / Gold Original: $5.600

Red Común: $5.250

Vista XL Box 20: $5.600

Philip Morris

Box 20: $5.050

Común: $4.650

Chesterfield

Box 20 (líneas Motion): $4.450

Común: $3.980

Un consumo cada vez más caro

Los precios de los cigarrillos vienen registrando aumentos periódicos desde hace años. Solo en 2025, algunas marcas acumularon subas de hasta 70% en las líneas más económicas, mientras que las premium también avanzaron por encima de la inflación en varios tramos.

En ese contexto, la brecha entre marcas se amplía: hoy un fumador puede pagar desde menos de $2.000 en opciones básicas hasta más de $6.000 por un atado premium.

Qué puede pasar en los próximos meses

En el sector anticipan que los aumentos continuarán de forma escalonada. Las tabacaleras suelen ajustar precios varias veces al año, siguiendo la evolución de la inflación y los costos.

Así, fumar se consolida como uno de los consumos más castigados por la suba de precios en la Argentina, con impacto directo en el gasto mensual de millones de personas.

(.iprofesional)