Crisis en Mar del Plata: Afirman que hay artículos que ya no se compran y “mueren exhibidos en góndola”

Crisis y consumo: advierten un cambio “biorradical” en los hábitos de compra en Mar del Plata.

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en Mar del Plata, Gustavo Casciotti, aseguró que algunos productos “dejan de comercializarse” y que la tradicional compra en supermercados “prácticamente dejó de existir”.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la ciudad de Mar del Plata es de las más golpeadas por la crisis económica, con mucha desocupación y una creciente y peligrosa inseguridad.

Mar del Plata en crisis

“En la necesidad de cubrir lo básico, como alimentos, vestimenta y artículos del hogar, los consumidores empiezan a descubrir segundas o terceras marcas”, sostuvo, en declaraciones al sitio local 0223.

Si bien reconoció que existe cierta resistencia inicial a abandonar productos habituales, Casciotti remarcó que “más temprano que tarde terminan explorando nuevas alternativas para optimizar esos pesos”. En ese contexto, detalló que los artículos esenciales —como aceite, fideos, galletitas o leche— siguen teniendo salida, mientras que otros directamente dejaron de venderse.

“Hay productos que mueren exhibidos en góndola, sin la rotación que tenían hace un par de años”, advirtió. Entre ellos mencionó limpiadores específicos y artículos de uso doméstico, que fueron reemplazados por opciones más económicas como jabón o lavandina. Incluso productos como desodorantes de ambiente o ceras pasaron a ser excepciones dentro de las compras habituales.

Otro factor clave es el uso de promociones bancarias para sostener el consumo. Según el referente de Apyme, hay una “intención permanente” de aprovechar descuentos y beneficios para estirar el rendimiento del dinero.

Además, señaló un cambio en los lugares de compra. El endeudamiento y la limitación en los cupos de tarjetas de crédito llevaron a que muchos consumidores reduzcan sus compras en grandes supermercados. “Hay muchísimas personas con tarjetas comprometidas, que apenas pagan el mínimo, lo que las obliga a tener extremo cuidado con el gasto”, explicó.

En ese escenario, toman protagonismo los comercios de cercanía, como almacenes y polirrubros, donde las compras suelen ser más pequeñas y frecuentes. “La compra de 15 o 20 productos en un supermercado ya no está dentro del radar del marplatense medio”, afirmó.

Casciotti también describió un cambio profundo en la dinámica de consumo: “Lejos quedaron las compras mensuales o quincenales”. En su lugar, se impone una lógica diaria, donde muchas familias compran lo justo para cada comida.

“Puede parecer descabellado, pero hay una enorme cantidad de clientes que resuelve en el momento qué va a consumir”, indicó, y lo vinculó a la falta de dinero y a la necesidad de ajustar el gasto al ingreso diario.

Para el dirigente, se trata de un cambio “biorradical” en la fisonomía del consumo, que refleja el impacto directo de la crisis en la vida cotidiana de los hogares de Mar del Plata.