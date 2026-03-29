El Cairo se prepara para cerrar comercios nocturnos en medio de la crisis energética

El gobierno de Egipto impone el cierre de tiendas y restaurantes a las 9 p.m. para ahorrar electricidad debido a la crisis provocada por la guerra en Oriente Medio, afectando a la economía local.

En un esfuerzo por conservar electricidad generada a partir de petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno egipcio ha implementado una política que podría cambiar la esencia de El Cairo, una ciudad conocida por su vibrante vida nocturna. Desde el pasado sábado, se han establecido nuevos horarios de cierre para comercios, restaurantes y cafés, obligándolos a cerrar sus puertas temprano y afectando sus operaciones durante horas clave.

«Es ruinoso», expresó Youssef Salah, propietario de un café en El Cairo, quien se ha visto obligado a reducir su personal en un 40% debido a las nuevas restricciones. «Nos priva de nuestro horario de mayor actividad», agregó, refiriéndose a la eliminación de los turnos nocturnos.

Esta medida es parte de una serie de acciones que el gobierno ha adoptado recientemente para enfrentar las consecuencias de un conflicto que, aunque no involucra directamente a Egipto, ha impactado significativamente su economía. El país árabe, el más poblado de la región, se enfrenta a un aumento en los precios del petróleo y a interrupciones en las rutas marítimas.

Las repercusiones de estos cierres son severas para los miles de pequeños negocios que operan en Egipto. Muchos de estos locales, como cafés y restaurantes, solían funcionar durante toda la noche, un estilo de vida que ha sido parte de la cultura local. Salah, quien anteriormente mantenía su negocio abierto las 24 horas, ahora se enfrenta a una nueva realidad.

Las calles de El Cairo, que normalmente resuenan con actividad nocturna, se han vuelto inquietantemente silenciosas. Algunos comerciantes, como Ayman Harbi, han expresado su descontento, solicitando que el gobierno extienda el horario de apertura al menos hasta la medianoche, argumentando que cerrar a las 9 p.m. es «extremadamente difícil» para negocios como el suyo.

Las medidas de ahorro energético incluyen la atenuación de la iluminación pública y la publicidad en carreteras, así como el cierre anticipado de oficinas gubernamentales. Sin embargo, las atracciones turísticas, vitales para la economía, están exentas de estas restricciones.

El primer ministro Mustafa Madbouly ha enfatizado que estas decisiones buscan reducir el consumo de petróleo y evitar futuros aumentos de precios en un contexto global de energía cada vez más volátil. Desde el inicio del conflicto en febrero, los precios del petróleo han aumentado drásticamente, impactando a un país que importa una gran parte de su combustible.

La comunidad ha respondido a las nuevas restricciones con una mezcla de resignación y sarcasmo, utilizando las redes sociales para expresar su frustración. «El efecto mariposa», escribió Mahmoud Elmamlouk, un editor local, aludiendo a cómo el cierre del estrecho de Ormuz ha afectado incluso su derecho a disfrutar de una shisha.

La situación se complica aún más por el hecho de que Egipto importa el 28% de su gasolina y el 45% de su diésel, y la factura petrolera del país se ha más que duplicado desde principios de año. Con una población que supera los 108 millones de personas, el desafío de mantener un equilibrio entre la economía y las necesidades energéticas es monumental. (Cadena3)