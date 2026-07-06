Corte total del tránsito en el puente sobre el Río Chijra: El transporte urbano funcionará con modalidad especial

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que, debido a las obras de reparación que se realizarán en el puente sobre el Río Chijra, se dispuso el corte total del tránsito vehicular en ambos sentidos de circulación.

La medida responde al hundimiento de un paño de hormigón del viaducto y fue adoptada por recomendación de la Dirección Provincial de Vialidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

Ante esta situación, el Municipio implementó una modalidad especial para asegurar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros en la zona. Las líneas 42, 43 y 47 de la empresa El Urbano, que prestan servicio hacia los barrios Chijra y La Viña, continuarán funcionando con un sistema de transbordo peatonal.

Para ello, se establecieron dos paradas provisorias: una en avenida Balbín esquina Los Tipales y otra en avenida Balbín esquina Ascasubi. Los pasajeros deberán descender de la unidad, cruzar el puente a pie y abordar otra unidad del otro lado para continuar su recorrido.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a vecinos, usuarios del transporte público y conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada en el lugar y seguir las indicaciones del personal municipal que se encontrará trabajando en la zona para ordenar la circulación y brindar asistencia.