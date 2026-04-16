Gatorade inventó las bebidas de hidratación, ahora lucha por recuperar su liderazgo en el mercado

No solo los atletas de alto rendimiento quieren mantenerse hidratados, y eso se ha convertido en un problema para Gatorade.

PepsiCo, propietaria de Gatorade, anunció este jueves una renovación integral de la marca en respuesta a la creciente competencia. Los cambios incluyen nuevas bebidas, productos en polvo y envases que refuerzan las raíces científicamente respaldadas de la marca, posicionándola más allá de su identidad histórica como bebida deportiva.

El objetivo es reinventar Gatorade para que trascienda el concepto de bebida deportiva y se convierta en una marca de hidratación atractiva para todo el mundo, declaró a CNN Mike Del Pozzo, presidente de la categoría de bebidas de PepsiCo en Estados Unidos.

Gatorade inventó la primera bebida de hidratación disponible comercialmente hace más de seis décadas. Sin embargo, cerca de 150 nuevas marcas han incursionado en el sector de la hidratación desde 2020, y sus mensajes —incluido el de Gatorade— han resultado “diluidos y confusos” para los consumidores, señaló Del Pozzo.

Esta oleada de competidores incluye propuestas de las influencers Alex Cooper y Kylie Jenner, así como de la estrella del fútbol Leo Messi, junto a empresas emergentes en pleno auge como Electrolit y Liquid I.V. Además, su principal rival, BodyArmor, relanzó su marca el año pasado, aunque ha tenido dificultades luego de que su matriz, Coca-Cola, redujera dos veces su valoración desde que la adquirió en 2021.

Todas estas marcas están aprovechando la fiebre por la hidratación que surgió tras la pandemia, así como las tendencias de las redes sociales —como la moda de la personalización del agua, bautizada acertadamente como #WaterTok en TikTok—. Se prevé que el mercado de las bebidas con electrolitos experimente un auge, pasando de los US$ 40.000 millones registrados el año pasado a convertirse en una categoría de US$ 80.000 millones para el año 2032, según datos de Fortune Business Insights.

“Fuimos desplazados”

Gatorade sigue siendo la marca líder en ventas dentro del sector de la hidratación, pero ha perdido cerca del 3 % de su cuota de mercado desde 2021. A fecha de 2025, la marca controla el 60 % de la categoría, según la firma de investigación Numerator.

Esta ligera caída pone de manifiesto la gran fragmentación que ha experimentado la categoría, dado que la hidratación ya no es un ámbito exclusivo de las bebidas deportivas tradicionales, afirmó Howard Telford, responsable de investigación de bebidas no alcohólicas en Euromonitor.

El crecimiento de Gatorade se está viendo erosionado por los productos en polvo, los electrolitos y las aguas de coco, además de por bebidas de hidratación de alta gama “que toman prestado el lenguaje de la reposición sin apoyarse tan fuertemente en un posicionamiento deportivo explícito”, comentó a la CNN. Añadió que el mercado “está siendo moldeado por productos que se perciben como más portátiles, más personalizados, más funcionales o más naturales”.

En cuanto a este último punto, Gatorade está eliminando los colores y tintes sintéticos de sus tres sabores más vendidos (jugo de frutas, limón-lima y naranja). La eliminación de ingredientes artificiales hace que sea más probable que casi la mitad de los consumidores compren la bebida, afirmó Del Pozzo. Las bebidas —tanto la versión sin azúcar como la regular— saldrán al mercado en el cuarto trimestre.

Del Pozzo señaló que la eliminación de los tintes fue un cambio “increíblemente difícil”, ya que conlleva el riesgo de perjudicar el reconocimiento de marca de Gatorade. Los compradores podrían no reconocer las bebidas sin sus icónicos colores brillantes, añadió.

Otra área de interés son los productos en polvo con sabor de Gatorade y de su marca hermana, Propel; este es uno de sus negocios de más rápido crecimiento debido a la portabilidad de los productos.

“La gente olvida que nosotros fuimos los pioneros en los productos en polvo. Así es como se inventó (Gatorade). Sufrimos una disrupción”, dijo Del Pozzo (concretamente por parte de Liquid I.V., de Unilever, que generó US$ 1.000 millones en ingresos el año pasado).

También se lanzará el próximo año un producto único en su clase llamado “Gatorlyte Longer Lasting”, desarrollado después de que los investigadores identificaran una demanda inusual por parte de los consumidores: personas que realizan vuelos largos o que tienen jornadas laborales extensas —como los maestros— y que evitaban ingerir líquidos para no tener que ir al baño.

La nueva bebida contiene electrolitos y utiliza glicerina de origen vegetal, un ingrediente que ayuda al cuerpo a retener y reabsorber agua en las células, manteniendo a los consumidores hidratados durante un tiempo significativamente mayor que una bebida deportiva convencional.

Enfocados en la asequibilidad

Además de los nuevos productos, Del Pozzo, de PepsiCo, también está trabajando en la política de precios. La compañía redujo los precios de ciertas ofertas, como los paquetes múltiples, para “alinearse mejor con lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar”, comentó.

Las nuevas bebidas, como Gatorade Lower Sugar, se venden al mismo precio que las bebidas insignia de la marca, señaló, añadiendo que esto también está atrayendo de vuelta a aquellos clientes que podrían haber cambiado sus preferencias hacia un competidor.

Los cambios en los precios siguen una estrategia similar a la adoptada por la división de aperitivos de PepsiCo, Frito-Lay, que recortó sus precios un 15 % en marzo debido a la reacción negativa de los clientes. Esta bajada de precios se produjo tras las exigencias del inversor activista Elliott Management, que el año pasado adquirió una participación de US$ 4.000 millones en la compañía.

Aunque Gatorade constituye un “activo estratégico fundamental” para PepsiCo —señaló Telford—, una verdadera recuperación de la marca trasciende la mera tarea de revertir la caída de su cuota de mercado. Por el contrario, él concibe esta renovación como una oportunidad para que esta emblemática marca demuestre su capacidad de crecer en otros segmentos del mercado, tales como las bebidas con bajo contenido de azúcar o sin azúcar, así como los productos en polvo.

“Ya no basta con limitarse a dominar el estante de las bebidas deportivas clásicas”, afirmó.

(cnnespanol.cnn.com)