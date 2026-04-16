Nueva alarma en Jujuy: Detectan tres amenazas de tiroteo en los baños de una escuela secundaria del barrio Santa Rosa

Los mensajes fueron hallados en la Escuela Provincial de Comercio N° 3 y activaron un operativo de seguridad con intervención policial. Las clases continuaron con normalidad, mientras crece la preocupación por una ola de intimidaciones en escuelas del país.

Una situación de máxima preocupación se vivió en la ciudad de San Salvador de Jujuy tras el hallazgo de tres amenazas de tiroteo escritas en los baños de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”.

Según confirmaron autoridades del Establecimiento, los mensajes fueron detectados durante la jornada escolar y advertían sobre la posibilidad de un ataque armado, lo que generó inmediata alerta entre docentes, estudiantes y familias. Dos de las inscripciones fueron encontradas en sanitarios de varones y una en el baño de mujeres.

Ante la gravedad del hecho, se activó de forma inmediata el protocolo de seguridad escolar, que incluyó la intervención de la Policía de la provincia y de la Brigada de Investigaciones. Los efectivos realizaron inspecciones dentro del edificio, relevaron pruebas y trabajaron en la identificación de los responsables de los mensajes.

Pese al clima de tensión, desde la Institución confirmaron que no se suspendieron las clases y que la jornada se desarrolló con normalidad, bajo supervisión y medidas preventivas reforzadas. Asimismo, se descartó la presencia de armas u otros elementos peligrosos dentro del establecimiento.

Este episodio se suma a otros casos recientes registrados en distintas escuelas de Jujuy y del país, donde aparecieron mensajes similares en paredes y baños, lo que encendió las alarmas en el sistema educativo.

El caso de la Escuela Provincial de Comercio N° 3 no puede leerse como un hecho aislado. Forma parte de un fenómeno creciente de amenazas escolares que se replican en distintas provincias, muchas veces asociadas a dinámicas virales en redes sociales o a conductas de imitación.

La reciente conmoción por el Tiroteo escolar de San Cristóbal, que dejó víctimas fatales y heridos, parece haber profundizado el impacto social de estos mensajes, generando un efecto de temor que se amplifica en cada nueva advertencia.

Especialistas advierten que este tipo de situaciones debe abordarse desde múltiples dimensiones, como son los casos de seguridad, con protocolos claros y respuesta rápida. Educación, promoviendo la responsabilidad y el uso consciente de redes sociales y la contención emocional, tanto para estudiantes como para docentes.

Además, desde el ámbito judicial se recuerda que estas acciones no son bromas ya que constituyen delitos de intimidación pública, con posibles consecuencias penales y civiles para los responsables y sus familias.

En este contexto, el desafío para las autoridades educativas y la sociedad en general es doble, el de garantizar la seguridad en las escuelas y, al mismo tiempo, desactivar la lógica de viralización del miedo que potencia este tipo de episodios.