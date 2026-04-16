Histórico acto por los 60 años de la revista Acción del Banco Credicoop

Con una convocatoria masiva y fuerte contenido político-cultural, la histórica publicación del cooperativismo celebró seis décadas de trayectoria reafirmando su rol en la “batalla de ideas”.

El Banco Credicoop celebró los 60 años de su revista Acción con un importante acto central que reunió a dirigentes, referentes del cooperativismo, comunicadores y asociados en distintos puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

En Jujuy

Ayer miércoles 15 de Abril desde las 20:30 horas, se llevo a cabo en la sede de la provincia de Jujuy del Banco Credicoop Coop. Ltdo., al igual que en las restantes sucursales de todo el país, la celebración de los 60 años de la revista Acción.

A través de un encuentro seguido por streaming, dirigentes y asociados participaron de la celebración que puso en valor el rol del medio nacido en 1966, concebido desde sus inicios como una herramienta para dar la “batalla cultural” y promover una sociedad más justa.

En la filial de Jujuy, la jornada se vivió con la participación de trabajadores, asociados y organizaciones locales, quienes coincidieron en destacar la vigencia de la revista en un contexto atravesado por la crisis social y el avance de discursos individualistas.

El encuentro contó con una gran cantidad de personas conectadas a la transmisión digital y otro importante número de asistentes presenciales a la transmisión. Además con un breve video se repaso la historia de la creación de la publicación allá por el 01 de Abril de 1966, destacando que en aquella época le edición impresa fue en blanco y negro con 8 páginas.

Luego se escucharon las palabras de los oradores, en primer lugar su director Ulises Gorini, expreso lo emotivo de este aniversario repasando tapas de momentos específicos de la historia del movimiento cooperativo y de nuestro país, resaltando la importante tarea realizada y agradeciendo a quienes día a día llevan adelante a este destacado medio de comunicación de la familia cooperativa.

Posteriormente tomó la palabra el director de IMFC Sr Juan Carlos Junio, quien destaco el crecimiento y las continuas actualizaciones de la revista acción que hoy cuenta con formato digital, abarcando las redes sociales más conocidas.

Para finalizar este acto central, tomó la palabra el presidente del Banco Credicoop Carlos Heller, quién realizó un interesante repaso por el momento actual de nuestro país destacando la importancia de tener medios que divulguen el mensaje del movimiento cooperativo, donde Acción cumple un rol muy importante, invitando a la lectura, comprensión y debate de sus lectores, informando con una mirada cooperativa, sosteniendo un mensaje claro nacido de uno de sus principales dirigentes y militante político y social Floreal Gorini cuando decía “el avance hacia la concreción de la utopía requiere de muchas batallas pero sin duda, la primera de ellas es la batalla cultural».

Al cierre del encuentro, la gerente de la sucursal en Jujuy, Ivana Cremonini, expresó, “después de todo lo que escuchamos es difícil agregar algo más, sólo agradecerles su presencia esta noche, resaltar todo lo que escuchamos recién, que nuestras filiales son centros culturales y es el espacio donde damos esa batalla cultural, nuestra revista Acción es el medio que difunde nuestra mirada cooperativa”.

Finalmente agregó, “tenemos que estar orgullosos de estos 60 años, estamos seguros que lo colectivo, el ser solidarios, es el camino para salir todos juntos de esta crisis» cerrando así un encuentro que reunió a más de cien personas.