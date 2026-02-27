Fuerzas afganas lanzan ataques aéreos contra posiciones militares paquistaníes

Se trata de una acción de represalia, anunció el Ministerio de Defensa Nacional de Afganistán.

El Ministerio de Defensa Nacional de Afganistán confirmó este viernes que la Fuerza Aérea del país llevó a cabo ataques coordinados contra varias instalaciones militares de Pakistán.

Alrededor de las 11:00 hora local, las fuerzas afganas atacaron un campamento militar cerca de Faizabad en Islamabad, una base en Nowshera, posiciones castrenses en Jamrud y otras ubicaciones en Abbottabad, según un comunicado del ministerio.

Impacto exitoso

La operación aérea alcanzó con éxito bases militares clave, centros de mando e instalaciones estratégicas paquistaníes, añade el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Funcionarios afganos aseguraron que los ataques fueron una respuesta directa a las incursiones aéreas de Pakistán realizadas durante la noche en las provincias de Kabul, Kandahar y Paktia.

Más temprano el viernes, fuentes de seguridad paquistaníes informaron a la agencia de noticias Xinhua que su país había lanzado ataques aéreos contra instalaciones del Talibán afgano, destruyendo objetivos clave, como un gran depósito de municiones, tres batallones afganos y un cuartel general sectorial, en distintas zonas de Afganistán.

Según las mismas fuentes, Pakistán llevó a cabo los ataques como parte de la operación “Ghazab Lil Haq” (Ira de la Justicia), iniciada después de que el Talibán afgano comenzara ataques contra puestos paquistaníes.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró la mañana de este viernes que las fuerzas armadas del país poseen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva y que cualquier acto de beligerancia será respondido de manera decisiva, según un comunicado de su oficina. #AgenciaNA