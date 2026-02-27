Divina Gloria se retira de Gran Hermano: Generación Dorada por problemas de salud

La participante del reality fue retirada tras complicaciones de salud. Los médicos desaconsejan su regreso a la competencia. Este domingo ingresan nuevos jugadores.

Gran Hermano: Generación Dorada ha experimentado un nuevo giro con la salida de Divina Gloria del reality. La decisión fue anunciada por el conductor Santiago del Moro a través de sus historias de Instagram, donde explicó que la medida se debe a una recomendación médica.

«Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego», escribió Del Moro, aclarando que no habrá posibilidad de reingreso. Además, adelantó que este domingo se sumarán dos nuevos participantes al programa, lo que podría cambiar la dinámica de la casa.

La actriz había dejado la casa el miércoles debido a complicaciones de salud y desde entonces se encuentra bajo supervisión médica. Aunque su evolución es positiva, no está en condiciones de regresar a la competencia.

Este jueves, la periodista Pilar Smith ofreció información sobre el estado de salud de Divina en el programa LAM. Detalló que estuvo internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro, donde ingresó en terapia intensiva con un diagnóstico de parálisis del nervio motor.

A pesar de que ya fue trasladada a una sala común y su estado es estable, su cuadro de salud incluyó síntomas que afectaron su movilidad ocular y requirieron atención neurológica. La producción de Gran Hermano continúa trabajando en la reconfiguración del juego tras las recientes salidas de participantes.

Previamente, Daniela De Lucía había dejado la competencia tras el fallecimiento de su padre, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar la casa más famosa del país.