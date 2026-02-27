Quebrada de Humahuaca: Control de residuos en espacios públicos después de Carnaval

Inspecciones de control en la Quebrada de Humahuaca para evaluar la gestión de residuos en los espacios públicos después de los festejos de Carnaval.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a través de la Secretaría de Calidad Ambiental, ejecutó operativos de fiscalización y control los días 18 y 23 de febrero de 2026 en 8 localidades de la Quebrada de Humahuaca: Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía y Humahuaca.

El objetivo fue constatar el estado de limpieza después de las festividades de Carnaval, recorriendo plazas centrales, mojones, calles y salones donde se desarrollaron los festejos.

Durante las visitas se verificó:

–Implementación de tareas de limpieza post-evento.

–Uso y estado del equipamiento entregado a los municipios.

–Modalidad de disposición transitoria de residuos.

Los resultados fueron positivos en términos generales: todas las localidades presentaron sectores limpios y libres de residuos al momento de la segunda inspección. No se registraron impactos ambientales significativos ni persistentes, y se priorizó la limpieza correctiva para restablecer condiciones sanitarias adecuadas.

No obstante, se observó en todas las jurisdicciones la ausencia de separación en origen y la mezcla de residuos sólidos urbanos, es decir, que no se separaron los residuos en «reciclables» y «no reciclables», por lo que se genera la pérdida de materiales reciclables, un residuosmayor volumen destinado a disposición final y una menor eficiencia del sistema GIRSU.

Se recomendó a los municipios la remediación específica de algunos sectores de mojones, en donde sí se detectó mayor dispersión de residuos, solicitando informar posteriormente las acciones realizadas. También se registró daño parcial en un ejemplar arbóreo.

El Carnaval es una expresión profunda de nuestra identidad cultural. Cuidar la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, es una responsabilidad compartida. El desafío ahora es dar un paso más: fortalecer la separación en origen y avanzar hacia una gestión de residuos más sustentable en cada celebración. Porque festejar también es cuidar.