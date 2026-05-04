Quedó inaugurado un nuevo Punto Digital en Perico

Se trata de un avance en conocimiento y herramientas digitales para fortalecer a las familias, estudiantes y vecinos de Perico.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización desempeñó un rol clave como articulador para hacer posible la inauguración de un nuevo Punto Digital en la ciudad de Perico, un espacio destinado a fortalecer el desarrollo tecnológico, educativo y social de la comunidad.

El lugar, equipado con computadoras, pantallas LED, insumos tecnológicos, consolas de juegos y proyectores para el espacio de cine, funcionará como ámbito de capacitación y aprendizaje, donde adultos podrán adquirir nuevas habilidades mientras niños y jóvenes se forman jugando y explorando la tecnología. Se trata de un avance en conocimiento y herramientas digitales que fortalece a las familias, estudiantes y vecinos de Perico.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, destacó el rol como «un puente desde la provincia para facilitar la llegada de la tecnología y hacer posible este tipo de formación».

En ese sentido sostuvo que «el mundo actual exige habilidades digitales, y este Punto Digital constituye el espacio adecuado para adquirirlas: un lugar de encuentro y aprendizaje para la comunidad”.

Por su parte, Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, resaltó la importancia “de inaugurar un nuevo Punto Digital en Perico, con equipamiento nuevo y material renovado”. En tanto, Ana Amparo, coordinadora del nuevo espacio, enfatizó: “Esta iniciativa nos permite brindar más cobertura a todas las necesidades de los vecinos, que principalmente tiene que ver con alfabetización digital y capacitaciones”.

Compromiso con la modernización

Esta inauguración reafirma el compromiso de la provincia con la modernización digital, incorporando un espacio estratégico que fortalece la transformación del Municipio de Perico.

El nuevo Punto Digital pone a disposición de la comunidad herramientas innovadoras y tecnología de última generación, orientadas a impulsar el crecimiento local y la inclusión digital de todos los vecinos.