Capacitación sobre delitos complejos en el Cabildo de Jujuy: Análisis criminal, financiero y delitos ambientales

En el Salón Éxodo Jujeño de El Cabildo de Jujuy se realizó un taller presencial sobre herramientas para la investigación de delitos complejos, con eje en el análisis criminal, el análisis financiero y la recomposición del daño, tomando como caso de estudio los delitos ambientales.

La actividad tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de investigación y litigio en delitos complejos, y fue coorganizada por la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, junto al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), su Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), con el auspicio de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA).

En el marco de la apertura institucional, se destacó la participación de Jujuy como sede anfitriona de esta capacitación impulsada por el INECIP, en reconocimiento al trabajo articulado entre instituciones locales y organismos nacionales en materia de formación judicial.

El encuentro contó con la presencia del Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Atilio Bossatti; el Procurador General Adjunto, Diego Chacón; y los codirectores de la Escuela de Capacitación del MPA, Nicolás Flores e Iván Monaldi Pancich.

Por el Poder Judicial de Jujuy participaron la jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Escuela de Capacitación Judicial, María Eugenia Nieva; junto a los jueces Gonzalo de la Colina y Mercedes Arias. También estuvieron presentes el secretario académico de la Universidad Nacional de Jujuy, César Arueta; el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Leandro Álvarez; y la fiscal federal del Ministerio Público Fiscal, Lucía Orsetti, además de magistrados, funcionarios, representantes de organismos públicos, fuerzas de seguridad e invitados especiales.

La apertura estuvo a cargo de autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Judicial, quienes resaltaron la importancia de la capacitación continua y el trabajo interinstitucional frente a los desafíos que presentan los delitos complejos y ambientales.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la magíster Alejandra Freire, integrante de la Comisión Directiva del CIPCE, y del doctor Sebastián Lloret, secretario relator del Ministerio Público Fiscal de Salta y miembro de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales.

Freire abordó el análisis de mercados criminales, las estructuras del delito económico, la responsabilidad de las personas jurídicas, el lavado de activos y la importancia del recupero de activos en investigaciones complejas.

Por su parte, Lloret desarrolló la persecución penal de los delitos ambientales, la gestión integral de casos complejos, la reparación del daño y el abordaje jurídico de las problemáticas ambientales desde una perspectiva constitucional.

La jornada incluyó además instancias prácticas de trabajo orientadas al análisis criminal y financiero, con ejercicios aplicados al estudio de casos vinculados a delitos ambientales, lo que permitió un abordaje dinámico e interactivo.

Desde las instituciones organizadoras se destacó la relevancia de este tipo de capacitaciones conjuntas, orientadas al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los operadores del sistema de justicia.