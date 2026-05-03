Fue empate 1 a 1: Gimnasia no pudo con Deportivo Maipú

Gimnasia Jujuy y Deportivo Maipú empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 12 del Primera Nacional 2026. El equipo mendocino terminó con un jugador menos por la expulsión de De la Reta por doble amarilla.

Firmaron empate en el estadio “23 de Agosto”, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino. Para Gimnasia y Esgrima el gol fue marcado por Arnijas (en contra), mientras que para Deportivo Maipú el gol fue anotado por Eggel.

El comienzo la visita disputó el control del balón, imponiendo vértigo para tratar de superar la presión alta del Lobo. Esta búsqueda surtió efecto con rapidez, cuando a los cinco minutos Marcelo Eggel estuvo atento para recibir un rechazo de Dematei, y sacó un disparo de primera que le picó antes a Álvarez y se metió a las redes.

El local mostró inconvenientes para generar peligro, más allá de que contaba con extremos de buen nivel. El más activo fue Francisco Molina, que buscó dos veces el arco rival sin éxito y complicó con sus capacidades para el desequilibrio en el mano a mano.

Justamente fue Molina el que generó las dos más claras del primer tiempo para Gimnasia. Superó a ambos laterales en diversas ocasiones y conectó con Minervino, que pisó el área para meter dos cabezazos que de milagro no fueron gol. La otra importante fue un tiro libre de Cachi que pasó a centímetros del ángulo de Galardi a los 45’.

Desde la media hora en adelante hubo un lapso de posesión casi total del cuadro jujeño, que acumuló futbolistas en campo contrario. La respuesta de Maipú fue aguantar los embates, y lanzar de forma automática la contra. Para eso dejó a dos jugadores abiertos por los costados, prácticamente mano a mano con los locales. Así se acercó al segundo, con Franco Saccone recibiendo abierto por banda, enganchando ante su marcador, y sacando un disparo que se fue por muy poco.

El complemento fue cuesta arriba para el Botellero, debido a que Gimnasia apretó el acelerador y lo fue a buscar con más ganas que ideas. De entrada, Cachi enganchó hacia adentro en la puerta del área y Galardi tuvo que repeler con un rebote largo. Era un aviso de lo que vendría.

La contra que inició Saccone y finalizó Marcelo Eggel con un disparo al cuerpo del arquero fue apenas un respiro en medio del asedio. Apenas unos minutos más tarde, todo comenzó a cambiar. A los 10’, De la Reta fue a pelear sobre el borde del área grande y chocó con Minervino, cometiéndole penal y recibiendo la amarilla. Lazarte se hizo cargo de la ejecución, y Galardi se agigantó para contener.

En la siguiente acción, De la Reta volvió a ser amonestado y vio la roja. Esto generó aún más presión sobre la última línea de Maipú y una motivación extra para el Lobo. Sobre 23’, el arco visitante finalmente cayó. Fue con un centro de Lazarte que encontró el desvío en el pie de Arnijas para desatar el grito del publico jujeño.

Desde ese momento hasta el pitazo final del árbitro, el dueño de casa mantuvo el control total de la pelota y cargó con alma y vida. Sin embargo, no tuvo ideas claras ni efectividad en las pelotas paradas. Así, se diluyó entre puras intenciones. Maipú aguantó como pudo, y cuidó el valioso punto.

Con este punto, Gimnasia y Esgrima de Jujuy suma 23 unidades y se afirma en la cima de la Zona B de la Primera Nacional. La ventaja sobre Tristán Suárez, escolta que perdió en la última fecha, se extiende a 3 puntos.

En la jornada anterior Gimnasia y Esgrima igualó con Rafaela, por lo que lleva dos partidos empatados en sus dos últimas presentaciones.

En la próxima fecha enfrentará como visitante a San Martín de Tucumán y el Cruzado mendocino visitará a Temperley.

“Sacar pecho ante la adversidad”

Consumado el empate, el director técnico de Gimnasia, Hernán Pellerano, analizó que su equipo “supo acomodarse e imponer su juego» para “empatar y hasta pudo ganar”, ante “un gran rival que sabe a lo que juega”.

Enfocándose en el gol tempranero del rival, puso en valor que el plantel “siempre saca fuerzas ante las adversidades”, destacando que “mantiene su identidad en todo momento y eso es lo más importante”.

Sobre el replanteo que demandó el trámite del partido, expresó que “con los cambios supimos que íbamos a tener más situaciones de mano a mano”, para luego indicar que “con los relevos frescos tuvimos más profundidad en ataque”.

En tanto, Pellerano puntualizó que “nuestra mejor herramienta es la precisión, pero hoy no la aprovechamos”. Sin embargo, observó que “logramos encontrar el partido y las segundas jugadas, con ello nos adueñamos de todo el segundo tiempo”.

Síntesis:

Gimnasia (1): Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Francisco Maidana, Francisco Molina, Hugo Soria; Cristian Menéndez, Mauro Cachi. DT: Hernán Pellerano.

Deportivo Maipú (1): Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Árbitro: Federico Benítez

Goles: PT: 5’ Marcelo Eggel (DM). ST: 21’ Arnijas (en contra) (G)

Cambios: ST: 16’ N. Fernández por Giacone (DM), 22’ A. Argañaraz por Minervino (G), 22’ M. Casa por Cachi (G), 33’ O. Bianchi por Gallardo (G), 35’ J. Vera por Eggel (DM), 35’ T. Silva por Saccone (DM), 39’ A. Pinto por Molina (G), 39’ M. Endrizzi por Lazarte (G), 43’ S. Paulini por Bonfigli (DM)

Incidencias: ST: 10′ Nahuel Galardi (DM) le atajó un penal a Alejo Lazarte (G)

15 minutos del segundo tiempo fue expulsado De la Reta (DM)

Estadio: “23 de Agosto”