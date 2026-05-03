Colapinto pasó a ocupar el séptimo lugar en el GP de Miami por una dura sanción a Leclerc

El argentino había finalizado octavo, pero, tras la decisión de la FIA, escaló una ubicación más y alcanzó su mejor posición en la F1.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, consiguió este domingo su mejor posición en la Fórmula 1 al finalizar séptimo, luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le impusiera una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc, su par de Ferrari.

Si bien el pilarense de 22 años había terminado la carrera en la octava ubicación, el ente regulador de la máxima categoría del deporte decidió castigar al corredor monegasco por salirse de la pista en reiteradas ocasiones.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una de las mejores actuaciones de su carrera al terminar octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para sumar cuatro puntos en el campeonato.

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Horas más tarde, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), dio a conocer una dura sanción de 20 segundos sobre Charles Leclerc, lo que le permitió al pilarense escalar a la séptima plaza, su mejor resultado desde que está en la “Máxima”.

(Agencia NA)