Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 2 de julio, la temperatura rondará entre los 2 y 8 grados; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 2 de julio el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre los 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 81 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del Este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.