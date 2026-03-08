Colombia elige a sus legisladores en una crucial jornada electoral

Este domingo se realizan en Colombia las elecciones legislativas y una consulta interpartidista para escoger a parte de los candidatos que se medirán en las venideras elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En esta jornada, los colombianos elegirán para el periodo 2026-2030 a 103 miembros del Senado (100 por circunscripción nacional, dos indígenas y una curul reservada para el candidato presidencial que quede en segundo lugar en las próximas elecciones).

Asimismo, se escogerán 183 miembros de la Cámara de Representantes en circunscripciones territoriales y especiales. En esta cifra también se guarda una curul para el candidato a la vicepresidencia que llegue al segundo puesto.

Para estos comicios, están llamados a votar un total de 41.287.084 personas en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación. De ese total, 40.036.238 ciudadanos votantes están en Colombia y 1.250.846 en el exterior, según la Registraduría Nacional.

Sobre la conformación del nuevo Congreso, los analistas consideran que podría ser similar a la actual, sin que algún partido logre una gran mayoría. Asimismo, hay expectativa sobre el avance o retroceso de la izquierda y de la derecha, luego del Gobierno de Gustavo Petro.

El Pacto Histórico busca repetir

El partido liderado por Petro busca ubicarse en el primer lugar, como lo hizo en las pasadas elecciones de 2022, cuando se alzó con más de 40 curules —en el Senado y en la Cámara de Representantes—.

Aunque la bancada oficialista está lejos de lograr la mayoría en el Congreso, estas votaciones son un termómetro para anticipar la intención de voto del candidato presidencial Iván Cepeda, que aparece como favorito en las encuestas.

Entre los 15 congresistas que aspiran a repetir en el Legislativo se encuentran: Pedro Flórez, Wilson Arias Castillo, Aida Avella, Isabel Cristina Zuleta, Ferney Silva, Carlos Alberto Benavides, Jorge Alejandro Ocampo, Alex Flórez, Agmeth Escaf y David Racero.

El regreso de Uribe

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, vuelve al ruedo electoral con la aspiración de recuperar espacio perdido durante las elecciones de 2022, por «el coletazo de impopularidad del gobierno de Iván Duque», conforme a La Silla Vacía.

En los comicios parlamentarios pasados, el partido derechista obtuvo 13 curules en el Senado y 16 en la cámara baja, por lo que ahora aspira a alcanzar por lo menos 40 escaños y darle un revés a la izquierda.

El plato fuerte del Centro Democrático es Uribe, su fundador, que ha logrado esquivar la Justicia tras haber sido absuelto en segunda instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que fue condenado en agosto pasado a purgar 12 años de cárcel.

El derechista que en 2020 renunció a su curul en el Senado en medio de las investigaciones en su contra, como una maniobra para evitar ser juzgado por la Corte Suprema y llevar su caso a la Fiscalía, donde tenía fuertes vínculos con su extitular, Francisco Barbosa.

Polémica con consulta interpartidista

El domingo también se lleva a cabo la Gran Consulta por Colombia, donde se escoge al candidato a la silla presidencial de partidos de la derecha y del centro.

Por la derecha se postularon la exsenadora Paloma Valencia, del Centro Democrático; Abelardo de la Espriella, el llamado ‘Bukele colombiano’, que pareciera ser el más opcionado; la periodista y activista política Vicky Dávila; el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entre otros.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió a principios de febrero pasado que Cepeda no podrá medirse en esta consulta debido a que ya participó en una realizada en octubre pasado, lo que algunos analistas tachan de maniobra para entorpecer su aspiración a llegar a la Casa de Nariño, según la Revista Raya.

En respuesta a esta decisión, el presidente, Gustavo Petro, afirmó que no votará en la consulta, al igual que ya lo adelantaron Cepeda y los partidos Pacto Histórico y Comunes.

Por otro lado, organizaciones como Cambio Radical, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Demócrata Colombiano, entre otros, tampoco estarán en la consulta porque definieron sus aspirantes a la presidencia de manera interna.

El desafío de Comunes

En estas elecciones, el Partido Comunes, surgido del acuerdo de paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno en 2016, perdió el derecho a las 10 curules garantizadas que se le asignaron en el Senado y la Cámara de Representantes para los periodos constitucionales de 2018-2022 y 2022-2026.

En este proceso comicial, Comunes enfrenta un doble desafío: medirse sin beneficios postconflicto con las demás organizaciones políticas y alcanzar el umbral del 3 % nacional para evitar perder su personería jurídica como partido.

Para el Senado se postularon candidatos entre los que destacan Gloria Gaitán, hija del asesinado político liberal Jorge Eliécer Gaitán; Sandra Ramírez, actual senadora y firmante del Acuerdo de paz; y Tarsicio Rivera, dirigente sindical y luchador social.

Comunes, que conformó una coalición con el movimiento Fuerza Ciudadana, tiene aspirantes para la Cámara de Representantes en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Bolívar, Córdoba, Tolima, Magdalena, Guajira, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico.

Asimismo, en estos comicios será la última vez que se reservan 16 curules para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas para que las víctimas del conflicto armado pudieran ir al Congreso, como parte del Pacto de La Habana.

(RT)