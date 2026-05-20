«Mundial 2026»: Shakira invitó a jóvenes bailarines ugandeses para que interpreten la canción Dai Dai

Shakira invitó a un grupo de niños ugandeses como bailarines del show de medio tiempo del Mundial 2026. El grupo de pequeños artistas, que ya son virales en redes sociales, le respondieron con gran entusiasmo a la cantante colombiana.

La estrella pop internacional Shakira invitó a la agrupación de jóvenes bailarines ugandeses “Ghetto Kids Foundation” para que interpreten la canción Dai Dai durante el show de medio tiempo en el Mundial 2026 y los niños respondieron con gran emoción.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la colombiana se presentará para que interpreten la canción «Dai Dai» durante el espectáculo de la próxima Copa del Mundo, como la voz oficial de la temporada, junto a Madonna y BTS.

En este marco, el grupo compartió un video en donde realizaron su propia versión coreográfica de la pieza musical que rápidamente superó los 100 mil “Me gusta” entre dos plataformas de videos cortos; no obstante, uno de los clips llegó a la artista, que le solicitó a los intérpretes que la acompañen en el espectáculo.

“Hola a todos. Vi creaciones increíbles para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo; quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Inolvidable”, inició la cantante en un nuevo video que utilizó como intermediario.

En línea, confirmó que la puesta en escena no solo estará integrada por los jóvenes bailarines: “Por eso decidí invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final. Ya invité a los niños de Uganda. Ahora quiero ver todos sus videos, así que voy a observar muy de cerca”.

Tras recibir la noticia, los pequeños se reunieron en grupo y se filmaron mientras bailaban en celebración.

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