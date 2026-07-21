Fortalecimiento institucional: Coordinan acciones para agilizar traslados médicos de personas privadas de la libertad

En el marco de los acuerdos de cooperación entre distintas dependencias del ámbito penitenciario y judicial, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el personal de las distintas unidades penales.

El encuentro estuvo encabezado por las siguientes autoridades: Lic. Luis Caballero: jefe de la Dirección de Tratamiento del Servicio Penitenciario de Jujuy (SPJ), Dr. Salvador Gustavo Ortiz, juez de Ejecución Penal, Dr. Mario de la Quintana, secretario judicial, Proc. Iván Zubieta, encargado del Departamento de Admisión de la Oficina de Gestión Judicial Penal (OGJP) y el Proc. Marcelo Cabral López, encargado del Departamento de Comunicaciones y Traslados de la OGJP.

El objetivo central de esta iniciativa es optimizar y dar mayor celeridad a la tramitación de las autorizaciones para traslados médicos de los internos amparados por el Juzgado de Ejecución. Para lograrlo, se implementará como herramienta estratégica el Sistema Integral de Gestión Judicial, garantizando así una respuesta más ágil, eficiente y coordinada entre ambas instituciones.