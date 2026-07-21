En Yungas y Quebrada se entregarán unidades alimentarias

El operativo coordinado con las autoridades locales, iniciará el 22 de julio hasta el 27 de julio, abarcando a familias del programa Comer en Casa.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde el miércoles 22 de julio, tendrá lugar el operativo de entrega directa de unidades alimentarias del Programa “Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), a las familias de Pampichuela, San Francisco, Santa Ana, San Francisco, Valle Colorado, Yuto, y Uquía.

El equipo técnico del programa alimentario provincial en conjunto con las autoridades de las localidades de Yungas y Quebrada, organizaron la distribución de módulos alimentarios, para llegar a las familias de esas regiones.

Cronograma

Yungas

En Pampichuela, se concretará desde el miércoles 22 al viernes 24 de julio, de la siguiente forma: miércoles 22 y jueves 23 de julio en Pampichuela, en el Salón Parroquial, de 08:00 a 13:00 horas. El viernes 24 de julio, se llevará a cabo en San Lucas, en el Salón Parroquial, de 08:00 a 13:00 horas y en Santa Bárbara, en el Salón Parroquial, de 08:00 a 13:00 horas.

En San Francisco, se efectuará desde el miércoles 22 al viernes 24 de julio, en la Comisión Municipal, ubicada en Guillermo Snopek s/n, de 08:00 a 13:00 horas.

En Santa Ana, se realizará el miércoles 22 de julio, en la Comisión Municipal sede Santa Ana, ubicada en Central s/n, de 08:00 a 13:00 horas.

Mientras que en Valle Colorado se ejecutará el miércoles 22 de julio, en la Comisión Municipal sede Valle Colorado, ubicada en Belgrano s/n, de 08:00 a 13:00 horas.

En Yuto, se realizará desde el miércoles 22 al viernes 24 de julio, en el Complejo “Juan Domingo Perón”, ubicado en Salta s/n, de la siguiente forma: miércoles 22 de julio, de 10:30 a 17:30 horas; jueves 23 de julio, de 08:30 a 17:00 horas; y viernes 24 de julio, de 08:30 a 16:00 horas.

En tanto que, en El Bananal, tendrá lugar en el Salón Amarillo, de la siguiente forma: jueves 23 de julio, de 14:00 a 17:00 horas y el viernes 24 de julio, de 10:00 a 12:00 horas.

Quebrada

En Uquía, tendrá lugar los días viernes 24 y lunes 27 de julio, en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), ubicado en Mariano Arancibia s/n, de 07:00 a 13:00 horas.

La cartera social recuerda que los titulares del programa deben concurrir a los centros de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).