Alerta: Un peligro invisible en casa

Con las bajas temperaturas aumenta el uso de estufas y sistemas de calefacción, por lo cual el Ministerio de Salud recuerda que ventilar los ambientes y controlar los artefactos son medidas fundamentales para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

No tiene olor, color ni sabor. El monóxido de carbono es un gas que puede producirse por la combustión incompleta de distintos materiales y acumularse en ambientes cerrados o con ventilación insuficiente, provocando intoxicaciones que pueden ser graves. Estufas, calefones, termotanques, braseros, salamandras y cocinas pueden generarlo cuando funcionan de manera deficiente o cuando la evacuación de los gases no es adecuada.

Por eso, una de las principales recomendaciones de la cartera sanitaria es mantener siempre una vía de ventilación que permita renovar el aire. Aunque haga frío, las rejillas y conductos no deben taparse ni obstruirse. También es importante realizar controles periódicos de los artefactos y sus conexiones por personal matriculado. Debemos observar una llama azul en los equipos a gas; si es amarilla o anaranjada, o si hay hollín o manchas, es señal de alerta.

Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, confusión, dolor en el pecho o desmayos pueden ser síntomas de intoxicación. Muchas veces se confunden con otros problemas de salud, por lo que reconocer el contexto y actuar rápido es clave. Ante la sospecha, hay que salir al aire libre, ventilar el lugar si es posible sin exponerse y pedir asistencia de emergencia. En caso de urgencia, se puede llamar al SAME 107 para recibir atención inmediata.

Recordamos que nunca deben utilizarse hornallas u hornos para calefaccionar y que los braseros requieren especial cuidado en espacios cerrados. En invierno, mantener la casa caliente no debe implicar cerrar por completo la circulación de aire: ventilar, revisar los artefactos y prestar atención a las señales puede prevenir una intoxicación y salvar vidas.