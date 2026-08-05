Fortalecen el desarrollo de mujeres emprendedoras en El Piquete

En El Piquete se realizó una charla informativa para mujeres emprendedoras, donde también se abordó la prevención de la violencia de género.

En el marco de las acciones en territorio el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en El Piquete de una charla informativa destinada a mujeres emprendedoras, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Género y Diversidad de la Comisión Municipal.

La jornada tuvo como objetivo brindar información, acompañamiento y herramientas que contribuyan al fortalecimiento de los emprendimientos locales, favoreciendo la autonomía económica de las mujeres como un aspecto fundamental para el ejercicio de sus derechos y la prevención de la violencia por motivos de género.

Prevención de la violencia de género Durante el encuentro, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara, compartió información sobre los programas y dispositivos de asistencia disponibles, generando un espacio de intercambio donde las participantes realizaron consultas, expresaron inquietudes y pudieron conocer recursos para potenciar sus iniciativas productivas.