Alumnos de la Escuela N° 7 «Domingo Faustino Sarmiento» de Tilcara recorrieron la Legislatura de Jujuy

Los alumnos y docentes de 6to y 7mo grado de la Escuela Primaria N° 7 «Domingo Faustino Sarmiento» de Tilcara visitaron la Legislatura de Jujuy para conocer el funcionamiento y la labor que desarrollan los diputados provinciales.

Durante la visita, en el recinto de sesiones fueron recibidos por los diputados Patricia Ríos, Mario Lobo, Iván Poncio y Diego Cruz, quienes les explicaron el funcionamiento de la Cámara de Diputados y el proceso de elaboración de las leyes.

La diputada Patricia Ríos expresó su satisfacción por recibir a colegios y estudiantes para que conozcan la Legislatura y la tarea de un legislador. Señaló que el contacto con jóvenes resulta enriquecedor porque los estudiantes llegan con inquietudes y desde esa perspectiva se aprende mucho.

Ríos remarcó cuáles son los objetivos del trabajo legislativo, explicando que cuando se presenta un proyecto de ley o una declaración de interés siempre se piensa en el presente y en el futuro, buscando el bienestar de todos los jujeños.

La legisladora subrayó que se trata de una nueva jornada en la que la Legislatura abre sus puertas, e invitó a quienes aún no conocen el trabajo legislativo e institucional a visitar las plataformas digitales de la Legislatura y a hacerles llegar inquietudes y propuestas de proyectos.

La docente Margarita Chorolque comentó que la visita forma parte de un trabajo de estudio para que los estudiantes conozcan distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Señaló que el objetivo educativo incluye que los chicos conozcan la Casa de Gobierno, el Cabildo y la Legislatura.