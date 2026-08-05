En el Mes de la Pachamama, el Corredor de Ceremonias recorre los centros culturales de la capital

Tras un exitoso inicio en Culturarte con la ceremonia Yerure, el ciclo continuará durante agosto con encuentros en honor a la Pachamama.

Con una destacada participación de público en su jornada inaugural, el Corredor de Ceremonias dio inicio a su programación especial por el Mes de la Pachamama, una propuesta que durante agosto recorrerá los centros culturales de San Salvador de Jujuy para compartir ceremonias ancestrales que invitan a agradecer, renovar el vínculo con la Madre Tierra y celebrar las raíces e identidad cultural de la provincia.

Yerure, la ceremonia que abrió el ciclo en Culturarte

La primera actividad se realizó el 3 de agosto en Culturarte, donde se desarrolló la ceremonia Yerure, compartida por hermanos de la comunidad Ava Guaraní de las Yungas de Jujuy, pertenecientes a la comunidad Cuape Yayembuate y a la comunidad Colla Guaraní de Calilegua. La convocatoria reunió a un importante marco de asistentes, dando comienzo de manera exitosa al ciclo.

El Yerure es una ceremonia sagrada de rogativa y agradecimiento del pueblo Ava Guaraní. Se realiza al pie de un árbol frondoso, donde la comunidad eleva sus plegarias para pedir permiso, fortaleza y protección antes de dar inicio al Areté Guasu o Fiesta Grande, una de las celebraciones más significativas de su tradición.

Esta ceremonia expresa la profunda cosmovisión del pueblo Ava Guaraní, basada en el respeto por la naturaleza, la memoria ancestral y el vínculo espiritual con el monte. En las selvas jujeñas del noreste argentino, el Yerure representa la identidad de un pueblo que mantiene vigentes sus saberes, sus ceremonias y su legado cultural, transmitiéndolos de generación en generación.



Cronograma de ceremonias en los centros culturales

Durante todo agosto, los Centros Culturales de San Salvador de Jujuy abrirán sus puertas para compartir estas tradicionales ceremonias en honor a la Pachamama, generando espacios de encuentro que permiten mantener vivas las tradiciones y fortalecer el vínculo con la cultura jujeña. Las próximas actividades se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

Viernes 7 de agosto, 12 horas: Casa Macedonio Graz, ceremonia ancestral abierta al público.

Lunes 10 de agosto, 12:30 horas: Sala Silvetti, encuentro ceremonial al mediodía.

Jueves 13 de agosto, 17 horas: C.A.J.A., ceremonia en honor a la Madre Tierra.

Jueves 20 de agosto, 17 horas: Casa de las Letras, encuentro con las tradiciones ancestrales.

Viernes 21 de agosto, 17 horas: Cabildo, ceremonia en el espacio patrimonial.

Martes 25 de agosto, 10 horas: Teatro Mitre, encuentro ceremonial de la mañana.

Sábado 29 de agosto, 12 horas: Centro Cultural Lola Mora, ceremonia de cierre del mes.

Un mes para honrar a la Pachamama

Cada encuentro propone acercar al público a las distintas ceremonias y expresiones espirituales de los pueblos originarios, promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto por las prácticas ancestrales que forman parte del patrimonio vivo de Jujuy, dentro de todas las propuestas del Mes de la Pachamama.