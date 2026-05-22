Despidos en puerta y tensión por el cierre de la empresa que proveía de pallets a toda la Argentina

Tras el cierre del aserradero que proveía de pallets a empresas de toda la Argentina, 130 trabajadores quedan en la calle y se tensa la situación: «No hay plata ni respuestas», afirman.

El aserradero Linor SRL anunció su cierre y 130 trabajadores, bajo una gran incertidumbre laboral, bloquearon el retiro de la maquinaria para evitar un vaciamiento de la empresa proveedora de pallets a toda la Argentina. La firma, además, adeuda salarios y vacaciones, por lo que el personal permanece en una vigilia.

La crisis, que desde hace meses atravesaba el aserradero Linor SRL, llegó a un punto crítico en Azara, provincia de Misiones, luego de que trabajadores y representantes sindicales confirmaran que la empresa habría decidido cerrar definitivamente sus operaciones.

La situación derivó en una protesta frente a la planta industrial, donde empleados bloquearon los accesos para impedir el retiro de maquinaria ante el temor de que el vaciamiento complique el cobro de salarios e indemnizaciones.

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas, Agustín Báez, confirmó al medio local ‘Primera Edición’ que el panorama es extremadamente delicado y sostuvo que el gremio venía siguiendo la situación desde hace al menos dos años.

«La empresa va a cerrar y sabemos que va a presentar la quiebra»

«La empresa hoy manifestó que va a cerrar. Para ellos ya no es más viable», señaló el dirigente sindical, quien además explicó que la firma venía afrontando dificultades financieras, atrasos salariales y una fuerte caída de actividad. «El sector está en crisis, pero acá hubo mala administración», dicen desde el sindicato que defiende a 130 trabajadores en peligro. Agregaron que «no puede explicarse» cómo, con el volumen de ventas que tenía la firma, hoy está ante esta situación límite.

«La empresa afronta también un embargo millonario de ARCA e incumplimientos con el servicio de electricidad, con varias intimaciones por corte del suministro».

Movimientos de maquinaria

Por otro lado, según detalló el dirigente, durante las últimas semanas la empresa había adelantado vacaciones que aún se adeudaban a parte del personal. En ese contexto, trabajadores comenzaron a advertir movimientos de maquinaria dentro del predio industrial. «Mientras estaban de vacaciones se empezaron a sacar máquinas. Nosotros vinimos a constatar y faltaban tres. Después cargaron dos máquinas arriba de un camión para sacar y ahí los trabajadores reaccionaron», relató Báez.

A partir de esa situación, empleados decidieron instalarse en los portones de acceso para impedir nuevas salidas de equipamiento hasta obtener garantías sobre el pago de las deudas laborales. Hasta el momento, según indicó el gremio, la empresa adeuda tres quincenas además de vacaciones pendientes. También trascendió que avanzaría hacia una presentación de quiebra.

«Sabemos que va a presentar quiebra. Ahora pusimos nuestro abogado a disposición y vamos a ver qué pasa», sostuvo Báez. La empresa, dedicada principalmente a la fabricación de pallets y con una importante cartera de clientes nacionales, era considerada una de las industrias madereras más relevantes del sur de Misiones y una de las mayores del rubro en toda la región. «Es una de las empresas más importantes de la zona y una de las más importantes en fabricación de pallets de toda la región», afirmó el sindicalista.

Desde ese aserradero supieron salir pallets para una amplia clientela, que integraban marcas de consumo masivo -como Arcor y Quilmes- y constructoras -como Loma Negra-. Pero, además, hace ya tiempo que Linor se dedicaba a la exportación de kits de armado de pallets a Brasil, un negocio de gran volumen que igualmente no pudieron sostener.

«Son empresas muy importantes del país las que compraban pallets a Alinor. Ni siquiera ellos mismos pueden explicar el problema administrativo, y sólo dicen que no hay plata», apuntó el dirigente.

(Urgente24)