Fórmula 1: Colapinto terminó octavo tras una gran remontada en el GP de España

El triunfo fue para el británico Lewis Hamilton, que ganó después de casi dos años y se ilusiona con pelear el campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1 para terminar en la octava posición y sumar cuatro puntos en el campeonato.

El triunfo fue para el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien ganó una carrera después de dos años y se ilusiona con pelear por el título. El podio lo completaron los también británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Colapinto largó en el decimotercer lugar, luego de la que había sido una complicada actuación para los pilotos de Alpine en la clasificación, ya que su compañero, el francés Pierre Gasly, comenzó una posición por detrás suya.

En la largada, el argentino, que comenzó con neumáticos blandos, pudo subir dos posiciones para ubicarse undécimo y soñar con los puntos.

Con el pasar de la carrera, Colapinto fue superado por Gasly, pero mantuvo un ritmo muy constante y todo indicaba que la pelea por el décimo lugar iba a estar entre el pilarense y el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls.

Finalmente, el argentino se vio muy beneficiado por los abandonos del italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en las últimas vueltas para cruzar la bandera a cuadros en el octavo puesto.

Gracias a esta gran actuación, Colapinto sumó cuatro puntos y llegó a los 19 en el campeonato de pilotos.

Hamilton ganó después de casi dos años y sueña con pelear por el título

El británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, consiguió su primera victoria en Ferrari luego de una actuación perfecta en la que aprovechó al máximo la gran estrategia de carrera.

Russell, por su parte, había sido superado en la vuelta 60 por su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, pero el italiano abandonó unas curvas después por problemas en su monoplaza.

Este abandono de Antonelli ilusiona tanto a Hamilton como a Russell, ya que llegaron a los 115 y 106 puntos y le recortaron distancias a Antonelli, aunque este último sigue líder cómodo con 156 unidades.

El triunfo de este domingo fue el número 106 para Hamilton en la Fórmula 1 y el primero desde el GP de Bélgica de 2024.

La próxima fecha en la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Austria.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de España

1- Lewis Hamilton (Ferrari)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Max Verstappen (Red Bull)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Isack Hadjar (Red Bull)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

(Agencia NA)