Trágico siniestro vial en la Capital jujeña: Murió un adolescente de 16 años

La víctima fue identificada como Lucas Ramírez, quien circulaba en motocicleta junto a otro joven.

Un adolescente de 16 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras un siniestro vial ocurrido sobre avenida Italia y San Martín, en la Capital jujeña.

Según las primeras pericias, ambos se desplazaban por avenida Italia cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y los dos ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, Ramírez sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Por su parte, el otro joven fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Pablo Soria, donde permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes policiales informaron que ninguno de los ocupantes llevaba casco de seguridad al momento del hecho.

(El Pórtico)