Más de 220 gimnastas participaron del 1er. torneo de Gimnasia Artística 2026 en Campo Verde

El Centro Deportivo Municipal N° 4 del barrio Campo Verde fue epicentro del deporte infantil con la realización del primer encuentro de Gimnasia Artística del año 2026.

La jornada contó con una masiva concurrencia de familiares de los pequeños y pequeñas atletas y una participación de más de 220 deportistas provenientes de distintos centros deportivos municipales. Como es la costumbre, al término de la jornada deportiva se realizó una entrega de premios a la participación

El director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, destacó la importancia de estos eventos para el desarrollo de los niños y niñas que asisten a las escuelas municipales; según expresó, “este tipo de jornadas ya representan un hito en la agenda deportiva local y siempre es una fiesta donde concurren los niños y niñas que practican esta disciplina durante la semana en cada uno de los centros deportivos”. Asimismo, resaltó que profesores dependientes de la Dirección, ejercieron como jueces habilitados de la competencia ya que se capacitaron en alineación con la Federación Argentina.

La organización del evento forma parte de un plan integral que recorrerá diferentes puntos de la ciudad. José Calizaya, encargado de Gimnasia Artística, brindó detalles sobre la continuidad del calendario: “Este es el primer torneo que estamos realizando en este año que se realiza acá en Campo Verde; cada centro deportivo va a ir haciendo de anfitrión en su respectiva sede en los torneos que vendrán”.

Por su parte, Juan Vallejo, coordinador del Centro Deportivo Municipal N° 4, subrayó el rol fundamental de la comunidad en el sostenimiento de estas actividades: “Queremos agradecer fundamentalmente a los padres, que confían la formación de sus hijos a la Dirección de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en especial en barrio Campo Verde por todo el apoyo que nos están brindando”.

La profesora María Calizaya, responsable de las clases en el barrio, informó que de los 224 gimnastas inscriptos para el torneo, 42 pertenecen al centro anfitrión de Campo Verde. La docente explicó que el trabajo se enfoca en el desarrollo de patrones motores básicos y habilidades que acompañan el crecimiento de los alumnos hasta los 16 años.

En cuanto al nivel de las exhibiciones, la profesora detalló: “Estamos trabajando en la destreza de verticales, media lunas, todo lo básico de Nivel 1, Nivel dos y llegamos hasta cajón de salto y caída”. También se destacó la labor en el área de “pulguitas” para los más pequeños, mediante un sistema de autogestión en el NIDO del barrio.