Formando Capital Humano: «Ni Caruso Lombardi se animaría a vender tanto humo»

El Frente Barrial de los Trabajadores contó que el 13 de abril, la ministra de Capital Humano presentó con bombos y platillos el programa que supuestamente reemplaza al Volver al Trabajo.

Se llama Formando Capital Humano y lo vendieron como algo novedoso, como la solución definitiva para los trabajadores desocupados, para los de la economía popular y para los jóvenes que quieren insertarse en el mercado laboral.

El Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores en Jujuy salió a cuestionar con dureza el programa nacional “Formando Capital Humano”, impulsado por el Gobierno, en el marco de un conflicto más amplio por las políticas sociales y laborales.

El cuestionamiento se da en medio de jornadas de protesta y movilización en todo el país, donde el Frente Barrial participó activamente en provincias como Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe y otras.

Estas acciones forman parte de un reclamo más amplio contra las políticas sociales del Gobierno nacional, especialmente aquellas vinculadas a la transformación de planes en programas de capacitación laboral.

¿De qué se trata realmente esto?

Primero: el programa no tiene contraprestación económica. Ninguna. Te sacan el ingreso y te ofrecen capacitación sin un peso a cambio.

Segundo: para acceder te exigen requisitos como si fueras a recibir una ayuda económica, que es exactamente lo que no vas a recibir.

Tercero: los cursos que ofrecen no son ninguna novedad. Existen hace décadas. Son los que brindan los centros de formación profesional de cada provincia, financiados por los gobiernos provinciales. El gobierno nacional no inventó nada, agarró lo que ya existía y lo presentó como propio.

Cuarto, y acá está el número que destruye toda la argumentación oficial: en Jujuy hay 43.573 personas que cobraban el Volver al Trabajo. Para todas ellas, el gobierno ofrece 46 cupos. Cuarenta y seis. Para cuarenta y tres mil quinientas setenta y tres personas. Encima son únicamente en la localidad de Fraile Pintado.

Quinto: el vóucher que ofrecen es solo para pagar la cooperadora del curso, que se abona una sola vez y son 50.000 pesos.

Además desde Frente Barrial en nuestra provincia señalaron, “hagamos los números juntos. Para capacitar en oficios a los 43.573 jujeños que quedaron sin el programa, el Ministerio de Capital Humano solo ofrece 46 cupos e invertiría dos millones trescientos mil pesos, por única vez. Eso equivale al costo de apenas 29 pagos mensuales del Volver al Trabajo. Veintinueve meses de un solo beneficiario”.

¿Realmente creen que al gobierno de Javier Milei le interesa capacitar a las personas desocupadas?

Luego agregaron, “por eso hacemos este desafío público: convocamos a cualquier legislador o legisladora de La Libertad Avanza a un debate abierto. Que vengan a defender este programa. Que expliquen cómo va a beneficiar a los 43.573 jujeños a los que les cerraron el Volver al Trabajo. Que pongan los números sobre la mesa y los sostengan frente a la gente”.

“Si tienen argumentos, aquí estamos. Si no los tienen, que al menos tengan la honestidad de no seguir vendiendo humo”, finalizaron.