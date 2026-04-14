En Perico recuperan motovehículo y hay dos demorados

En horas de la tarde de ayer, efectivos del grupo motorizado del Centro de Gestión N° 6, realizaban recorridos preventivos por avenida Malvinas.

Fue en ese momento en el que reciben alerta radial por la sustracción de un motovehículo en inmediaciones del sector conocido como Puente Amarillo, a cuadras del lugar.

Inmediatamente se dispuso recorridos por la periferia hasta lograr ubicar el rodado, el cual había sido abandonado en la vía pública.

A partir de datos y material fílmico aportados por la damnificada se implementó un operativo de rastrillaje en la zona, logrando localizar en inmediaciones del hospital local a dos personas cuyas características coincidían con las descriptas.

Por lo que se procedió a la demora de los mismos, quienes fueron trasladados Seccional 21°, en tanto el motovehículo recuperado fue secuestrado a fines de cumplir con el protocolo correspondiente para su posterior restitución.