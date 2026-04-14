Maimará: Cayeron los «robacoches» del festival del choclo

Tras ser vistos corriendo cerca de un local bailable, uno fue atrapado de inmediato luego de una persecución.

En un rápido despliegue de la Unidad Regional N° 3, la Policía logró detener a dos hombres que aprovechaban el evento para delinquir.

​El segundo intentó ocultarse entre las malezas, pero fue hallado tras un rastrillaje intensivo.

Posteriormente se recuperaron las pertenencias robadas de un vehículo en la zona.

Las cámaras del lugar fueron clave ya que gracias a filmaciones de seguridad, se confirmó que estos sujetos también estarían vinculados al robo de dinero en otro auto de esa localidad. Ambos ya están a disposición de la justicia.