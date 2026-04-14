Fomentar la actividad física: Recreos activos para fortalecer los vínculos estudiantiles

La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo orientada a consolidar entornos escolares saludables, fortalecer el trabajo territorial y ampliar las oportunidades de participación estudiantil.

En el marco de las políticas prioritarias del Ministerio de Educación orientadas a la promoción de la salud integral, la inclusión educativa y el fortalecimiento de las trayectorias escolares, el Departamento de Deporte y Educación Física dependiente de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, llevó adelante una propuesta destinada a fomentar la actividad física y el bienestar en la comunidad educativa en el Colegio Nacional N°3 “Éxodo Jujeño”.

“Sumar movimiento, multiplicar bienestar”

La actividad se desarrolló en conmemoración del Día Internacional de la Actividad Física y del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, bajo el lema “Sumar movimiento, multiplicar bienestar”, promoviendo hábitos saludables y espacios de participación activa para estudiantes de ambos turnos, durante recreos extendidos, lo que permitió su implementación sin interferir con el normal desarrollo de las clases.

La propuesta incluyó dinámicas físicas y recreativas que no solo incentivaron el movimiento corporal, sino que también fortalecieron los vínculos entre pares y promovieron valores fundamentales como el respeto, la inclusión y la convivencia.