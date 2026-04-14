Conducía en Mendoza con 2.44 de alcohol en sangre

Un conductor de 33 años fue demorado en Mendoza tras ser detectado con 2.44 gramos de alcohol por litro de sangre, durante un operativo de control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el departamento de San Martín.

Al realizarse el test de alcoholemia, el hombre reconoció haber consumido fernet previamente. Al conocer el resultado, el acompañante que viajaba con él reaccionó sorprendido: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.

Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo. En Mendoza, manejar con más de 1.00 g/L constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar los $ 5.500.000.

La ANSV cuenta con bases de fiscalización en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se realizan operativos diarios en puntos estratégicos para controlar la documentación y las condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales.