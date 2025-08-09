Las 24 Horas de Jujuy – FNE: Se vivió a pleno la primera jornada del Finde Estudiantil 2025

FNE: Se vivió a pleno la primera jornada del Finde Estudiantil 2025

9 / agosto / 2025

Emoción, alegría, energía positiva, ganas de participar y un profundo sentido de pertenencia: estos fueron algunos de los sentimientos que transmitieron las y los estudiantes este sábado, durante la primera jornada del Finde Estudiantil 2025.

FNE: Se vivió a pleno la primera jornada del Finde Estudiantil 2025

Desde las primeras horas de la mañana, las tribunas del Estadio 23 de Agosto se llenaron de colores con banderas, globos, carteles, papel picado y toda la algarabía de estudiantes que bailaban y cantaban al ritmo de las batutas.

A las 14:00 iniciaron las muestras coreográficas que cada colegio había preparado con esmero. Las hinchadas también se lucieron con tambores, trompetas, redoblantes y las tradicionales napolitanas.

Varios colegios presentaron napolitanas con mensajes a favor del respeto y el buen trato. Una de las frases inspiradoras se encontraba en la bandera del Colegio Secundario Nº 2 Armada Argentina: “Mi armadura es el respeto, no el silencio”.

La napolitana del Colegio del Salvador expresaba: “Ellos no tienen voz, vos sí”. El Bachillerato Provincial Nº 2 se hizo eco de la consigna creada por la Comisión Estudiantil de la FNE: “No seas parte del daño”.

El Colegio Secundario Nº 6 enunciaba en su napolitana la frase “Toreando al bullying”, en referencia a su mascota institucional. En tanto, el Colegio Secundario Nº 2 desplegó una enorme bandera que decía “No al bullying”, y la Escuela Municipal Marina Vilte incluyó en su napolitana la frase “No al mal trato”.

El sábado estudiantil fue, sin dudas, una jornada inolvidable para las promos 2025 que, con este evento, marcó la antesala de la 74ª Fiesta Nacional de los Estudiantes.

