Acuerdo histórico pone fin a las disputas entre Azerbaiyán y Armenia

Los líderes de Azerbaiyán y Armenia firmaron el viernes 08 de agosto en la Casa Blanca un acuerdo auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

Azerbaiyán y Armenia se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro”, expresó Trump, acompañado por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

Según funcionarios de la Casa Blanca, se trata de una declaración conjunta que sienta las bases para un acuerdo de paz definitivo.

“Tendrán una muy buena relación”, les auguró Trump. Y añadió: “Si no, llámenme y lo arreglaré”.

Uno de los puntos centrales del pacto es la creación de un corredor denominado Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) de unos 43 kilómetros de extensión a través de territorio armenio.

Este corredor conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, permitiendo el tránsito comercial sin obstáculos. Aunque el control legal del territorio seguirá en manos de Armenia, Estados Unidos tendrá los derechos de desarrollo sobre esta ruta estratégica.

Ambos países se comprometen a “la construcción de buenas relaciones de vecindad sobre la base de la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza”, según el texto de la declaración, pendiente de una ratificación definitiva.