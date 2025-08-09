Las 24 Horas de Jujuy – Acuerdo histórico pone fin a las disputas entre Azerbaiyán y Armenia

Diario digital!

URGENTE

Acuerdo histórico pone fin a las disputas entre Azerbaiyán y Armenia

9 / agosto / 2025 El Mundo

Los líderes de Azerbaiyán y Armenia firmaron el viernes 08 de agosto en la Casa Blanca un acuerdo auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

Acuerdo histórico pone fin a las disputas entre Azerbaiyán y Armenia

Azerbaiyán y Armenia se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro”, expresó Trump, acompañado por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

Según funcionarios de la Casa Blanca, se trata de una declaración conjunta que sienta las bases para un acuerdo de paz definitivo.

“Tendrán una muy buena relación”, les auguró Trump. Y añadió: “Si no, llámenme y lo arreglaré”.

Uno de los puntos centrales del pacto es la creación de un corredor denominado Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) de unos 43 kilómetros de extensión a través de territorio armenio.

Este corredor conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, permitiendo el tránsito comercial sin obstáculos. Aunque el control legal del territorio seguirá en manos de Armenia, Estados Unidos tendrá los derechos de desarrollo sobre esta ruta estratégica.

Ambos países se comprometen a “la construcción de buenas relaciones de vecindad sobre la base de la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza”, según el texto de la declaración, pendiente de una ratificación definitiva.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

Ago 08, 2025 0

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Leer más
Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de...

Ago 07, 2025 0

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario