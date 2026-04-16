Amenazas: La Unidad Regional 2 refuerza la seguridad en escuelas de San Pedro

La Unidad Regional 2 de San Pedro intensificara las tareas preventivas en establecimientos educativos de la ciudad y zonas aledañas, en respuesta a recientes mensajes intimidantes detectados en distintas instituciones.

El operativo contempla una mayor presencia policial en los horarios de ingreso y egreso, recorridos preventivos en inmediaciones de los establecimientos y un trabajo coordinado con directivos y docentes, con el objetivo de resguardar la integridad de los alumnos, personal educativo y la comunidad en general.

Desde esta jefatura, se hace hincapié en la importancia de concientizar a los alumnos sobre la gravedad de este tipo de situaciones, recordando las consecuencias que pueden derivarse de estas conductas.

En este sentido, también se solicita a los padres y tutores que tomen conciencia sobre esta problemática y dialoguen con sus hijos, remarcando que este tipo de acciones no constituyen un juego, sino hechos que generan preocupación social y activan protocolos de seguridad.

Desde la Institución policial señalaron, “buscamos llevar tranquilidad a las familias y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, reforzando la prevención como eje central de la seguridad”.

Finalmente, solicitaron a la población colaborar informando cualquier situación sospechosa o hecho que pudiera generar preocupación, destacando la importancia del compromiso ciudadano en este tipo de contextos.

La Unidad Regional Dos continuará monitoreando la situación y ajustando los dispositivos de seguridad conforme a la evolución de los acontecimientos.