Firma jujeña desembarcó en Salta para competir en el negocio de las inversiones con propuestas a medida

La firma jujeña se presentó este miércoles en Punto Corp, en San Lorenzo Chico, en una actividad que incluyó una conferencia del economista Salvador Di Stefano. Su estrategia está centrada en el asesoramiento personalizado.

Salta sumó un nuevo jugador al mapa de servicios financieros y de inversión. Se trata de Valerza, una empresa nacida en Jujuy que decidió desembarcar en la provincia con la mira puesta en empresarios, inversores y ahorristas que buscan alternativas personalizadas para mover su capital.

La presentación en sociedad se realizó este miércoles por la tarde en Punto Corp, en San Lorenzo Chico, con una convocatoria para invitados especiales que tuvo además como atractivo principal una conferencia del economista Salvador Di Stefano.

Desde la empresa entienden que Salta ofrece hoy una oportunidad concreta por el dinamismo económico que muestra la provincia y por las expectativas que existen alrededor de sectores como la minería, el desarrollo inmobiliario y la agroindustria. En diálogo con IN Salta Diego Juliani, CEO de Valerza, resaltó que la decisión de instalarse en el mercado salteño estuvo vinculada a la percepción de una plaza pujante en la que ya tienen vínculos previos a través de inversores conocidos, y donde hay un escenario de expansión que la firma quiere aprovechar.

Valerza nació el 11 de diciembre de 2013 con la misión de funcionar como nexo entre el mundo financiero y la economía real. Forma parte del Grupo Villanueva, un holding con más de 20 años de trayectoria en construcción, minería y finanzas, y se presenta como una administradora patrimonial orientada a ofrecer seguridad, confianza y alternativas de inversión conectadas con activos concretos.

En ese esquema, la empresa combina fideicomisos, inversiones privadas y asesoramiento para perfiles que buscan resguardar capital, obtener renta o participar en proyectos reales. Según detalló Juliani, la oferta incluye opciones ligadas a minería, hotelería, desarrollos inmobiliarios y también instrumentos bursátiles, tanto en el mercado local como en el exterior, con una lógica de acompañamiento mucho más cercana que la de los canales tradicionales.

Ese es, justamente, uno de los diferenciales con los que la firma quiere abrirse camino en Salta. Valerza no busca posicionarse como una plataforma masiva, sino como un servicio de asesoramiento de inversión ajustado al perfil, la edad, los objetivos y las necesidades de cada cliente. En la entrevista, Juliani remarcó que la idea es construir una relación muy personal con el inversor, analizando si necesita liquidez, renta en pesos, renta en dólares o soluciones orientadas a gastos concretos, desde sostener un alquiler hasta cubrir una necesidad familiar.

Según explicó su CEO, la compañía administra más de 200 millones de dólares en activos, entre bienes, anteproyectos y distintos vehículos de inversión. Cuenta además con presencia en Buenos Aires, Estados Unidos y Chile. Esa expansión forma parte de una estrategia de internacionalización que ahora suma a Salta como plaza prioritaria.

Otro punto que la firma buscó destacar es que opera dentro de un marco regulado. Valerza trabaja como agente productor inscripto en la Comisión Nacional de Valores, además de figurar en el Banco Central como proveedor de crédito no financiero y en la UIF.

En términos de mercado, la empresa se mueve en un segmento específico: el de las inversiones privadas, es decir, opciones que no son de oferta pública, sino vehículos que permiten a un inversor participar en proyectos concretos o acceder a estructuras financieras diseñadas de forma puntual. Para Juliani, esa característica hace difícil compararla con un competidor tradicional.

Además del asesoramiento para invertir, la firma también ofrece servicios para empresarios que busquen financiamiento a través del mercado de capitales. En ese terreno, explicó que puede trabajar con descuento de cheques, pagarés bursátiles y obligaciones negociables, entre otros mecanismos.

La base local de Valerza funcionará en Punto Corp, donde estará instalado Agustín Leinecker como gerente de grandes cuentas y responsable de la atención en Salta. Y como indicó Juliani, la consulta inicial será sin costo y sin compromiso.

(InfoNegocios)