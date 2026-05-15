Un sujeto fue captado por las cámaras monitoreo en el asalto a un septuagenario

El septuagenario fue asaltado en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus, en la ciudad Capital.

Días atrás gracias a las cámaras de monitoreo del 911, personal policial logró recuperar el teléfono celular de un septuagenario.

El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia, donde los operarios visualizaron en horas de la noche a un sujeto que interceptó a una persona de 71 años en la parada de ómnibus, a quien tras arrojarla de manera violenta al suelo le sustrajo su teléfono celular dándose a la fuga.

No obstante, detectives pertenecientes al Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, al ser alertado de lo sucedido, realizaron distintos recorridos logrando así individualizar al malviviente por calle Río Bermejo y Haiti del barrio Mariano Moreno, procediendo a su demora.

Así mismo, se encontró entre sus pertenencias el teléfono de la víctima, quien posteriormente reconoció el aparato haciéndoselo así entrega del mismo.