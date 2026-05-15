Muestra homenaje a los Pioneros Japoneses del Tabaco en Jujuy

Se trata de una propuesta cultural e histórica destinada a reconocer el aporte de la comunidad japonesa y nikkei al desarrollo productivo de la provincia.

En el marco de la Celebración por los 140 años de la Migración Japonesa en Argentina, La Cámara del Tabaco de Jujuy, junto a la Asociación Japonesa de Jujuy, realizará la muestra homenaje “Pioneros Japoneses del Tabaco en Jujuy”.

La apertura de la muestra se llevará a cabo el jueves 21, a horas 18, en la sede de la Cámara del Tabaco de Jujuy, ubicada en San Martín 832, en San Salvador de Jujuy.

La exposición busca poner en valor la historia de familias japonesas que, con esfuerzo, trabajo y compromiso, formaron parte del crecimiento de la actividad tabacalera en Jujuy. En este marco, se rendirá homenaje a Shiro Sato y Carmelo Sato, reconocidos como primeros productores japoneses vinculados al tabaco en la provincia, y también a Masayoshi Yahagi, destacado productor que integró esta historia de esfuerzo y arraigo.

Asimismo, durante la muestra se realizará un reconocimiento especial a Alberto Yamada, Rubén Sato y Verónica Sato, por su vínculo laboral y profesional con la Cámara del Tabaco de Jujuy, destacando el aporte de descendientes japoneses en distintos espacios de trabajo, gestión y desarrollo técnico del sector.

Esta iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre ambas instituciones para recuperar memorias, visibilizar trayectorias y fortalecer los lazos entre la producción tabacalera jujeña y la historia de la inmigración japonesa en la provincia.

La muestra invita a la comunidad a conocer una parte significativa de la historia local, donde la cultura del trabajo, la perseverancia y el compromiso familiar fueron pilares fundamentales para el desarrollo del campo jujeño.