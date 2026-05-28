David Gallardo: “Vamos por la clasificación en la Copa Argentina»

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy vive con marcado entusiasmo la previa del compromiso ante Belgrano de Córdoba, un encuentro que aparece como una gran medida para el equipo dirigido por Hernán Pellerano en esta temporada.

Durante los últimos entrenamientos, el clima en el grupo fue de optimismo y confianza, alimentado por el buen rendimiento mostrado en los amistosos y por la evolución futbolística que viene exhibiendo el “Lobo” jujeño. Desde el plantel aseguran que el equipo llega fortalecido anímicamente y con ganas de demostrar su crecimiento frente a un rival de jerarquía.

Por lo que el delantero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy David Gallardo, transmite “buenas sensaciones” para el choque ante Belgrano de Córdoba de este sábado, 30 de mayo, por los 16avos de Final de la Copa Argentina.

El jugador Lobo, argumenta que el equipo “viene de sumar en condición de visitante y somos los punteros de nuestra zona de la Primera Nacional”, para luego recalcar que “nos sentimos bien y vamos a hacer un buen partido”.

En este sentido, señaló que “sabemos que nos enfrentamos a otro equipo de primera división y que se consagró campeón recientemente”, pero luego puso en foco su entusiasmo y el de sus compañeros, resaltando que “nosotros queremos ganar este partido”.

“Aunque Belgrano cuenta con un buen plantel, tenemos muy buenos recursos para llevarnos la clasificación y vamos por ello”, puntualizó para luego destacar que la clave para afrontar el partido “está en mantener la concentración y salir a ganar. Desde el primer minuto vamos a buscarlo con nuestro juego”, enfatizó.

Por otra parte, se refirió a la presencia de los hinchas jujeños en el «Madre de Ciudades», expresando su felicidad, porque “nos acompañan a todos lados” y llamó a “seguir alentando desde donde estén, porque es importante para nosotros”.