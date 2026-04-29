Final feliz en barrio Belgrano: Apareció la menor que era buscada intensamente tras salir del colegio

La búsqueda se activó cerca de la 01:00 de la mañana, luego de que sus padres acudieran desesperados a la Seccional 3ra.

Momentos de angustia se transformaron en alivio esta madrugada cuando efectivos de la Unidad Especial K-9 y el GEM (Grupo Especial Motorizado) lograron localizar a una adolescente de 14 años que no había regresado a su hogar tras asistir al Colegio Polimodal 3.

El operativo de rescate cobró urgencia cuando la madre de la menor recibió un mensaje donde la adolescente pedía ayuda, manifestando encontrarse en las inmediaciones de las escaleras del barrio Belgrano. Rápidamente, el personal policial, a bordo del móvil, trasladó a los progenitores a la zona para iniciar un rastrillaje a pie por escaleras y calles colindantes, contando con el apoyo táctico de los motorizados del GEM.

Finalmente, la menor fue encontrada en la esquina de calle Ovejero y Juanita Moro, frente a la Parroquia San Pío, donde se encontraba bajo el resguardo de familiares.

Por el momento es materia de investigación que ocurrió con la misma al salir del establecimiento educativo. Tras ser asistida, la menor fue trasladada para el reencuentro definitivo con sus padres y los trámites de rigor.