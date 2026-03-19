Fin de semana largo: Jujeños podrán viajar en el Tren Solar con tarifas promocionales especiales

Este fin de semana largo, la promo Orgullo Jujeño está vigente: es el momento ideal para vivir la experiencia del Tren Solar con beneficios exclusivos.

El Tren Solar de la Quebrada continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad local con la promoción “Orgullo Jujeño”, una iniciativa pensada para que más jujeños puedan vivir y redescubrir su territorio de una manera única. En este marco, la promo se aplica a ambas experiencias del recorrido —360° y 180°— se encuentran disponibles para residentes, con tarifas promocionales especiales.

El beneficio contempla un 50% de descuento sobre la tarifa residente jujeño, quedando los valores finales en $10.000 para la experiencia 360° y $7.500 para la experiencia 180°.

Experiencia 360° Tren Solar

La propuesta más completa del Tren Solar. Permite realizar el recorrido integral, conectando estaciones y paisajes emblemáticos de la Quebrada, con la posibilidad de subir y bajar en distintas paradas, recorrer cada destino y volver a abordar el tren dentro de la misma jornada. Incluye tiempo para disfrutar de cada localidad, conocer su oferta cultural, gastronómica y natural, y vivir la experiencia de manera flexible y profunda.

Experiencia 180° Tren Solar

Una opción más breve, ideal para quienes buscan una primera aproximación al Tren Solar o cuentan con menos tiempo. Consiste en un recorrido de ida y vuelta entre estaciones, sin descensos intermedios, permitiendo disfrutar del paisaje, la comodidad del tren y su propuesta sustentable en un formato más acotado.

Ambas experiencias invitan a elegir una forma consciente de viajar: una movilidad limpia, silenciosa y respetuosa con el entorno, que pone en valor los paisajes, la cultura y la identidad de Jujuy.

Con “Orgullo Jujeño”, el proyecto reafirma su compromiso de acercar esta experiencia a quienes forman parte de su esencia: los jujeños, promoviendo el sentido de pertenencia y el orgullo por una obra que ya es símbolo de innovación en la región.

Los interesados pueden consultar condiciones, disponibilidad y puntos de venta en estaciones, boleterías oficiales y canales digitales del Tren Solar.