Alerta por posibles ataques en EEUU: Detectan drones sobre una base donde viven dos altos funcionarios

Se trata de la base Fort Lesley J. McNair. Allí, viven el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Estados Unidos informó que detectó drones no identificados sobre una base del Ejército en Washington donde viven el secretario de Estado, Marco Rubio , y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Hasta el momento, las autoridades todavía no lograron determinar de dónde provenían los drones, según indicaron dos de esas fuentes.

El informe señaló que múltiples aparatos fueron vistos sobre Fort Lesley J. McNair en una misma noche de los últimos 10 días . El episodio activó una reunión en la Casa Blanca para discutir cómo responder y también abrió la posibilidad de reubicar a Rubio y Hegseth.

Las alarmas sobre Washington

Según consignó The Washington Post, el Ejército de Estados Unidos venía monitoreando amenazas con mayor intensidad en el marco del elevado nivel de alerta derivado de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los avistamientos de este jueves coincidieron además con una alerta de seguridad global emitida por Washington para sus sedes diplomáticas en el exterior y con un refuerzo de las medidas de protección en varias bases dentro del país frente a distintas amenazas.

A pesar de la noticia sobre los drones no autorizados trascendió, el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, evitó hacer comentarios sobre los drones ante las consultas The Washington Post.

“El departamento no puede comentar sobre los movimientos del secretario (Hegseth) por razones de seguridad, y reportar sobre esos movimientos es sumamente irresponsable”, declaró al diario.

Guerra en Medio Oriente: EEUU eleva el nivel de alerta

En ese contexto, Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst y MacDill Air Force Base elevaron su nivel de protección de fuerza a «Charlie»: la categoría de advertencia implica que el comandante cuenta con inteligencia según la cual un ataque o peligro es posible .

Este nivel de emergencia solo es superado por el «Delta», reservado para situaciones en las que un ataque ya ocurrió o se considera inminente .

En MacDill Air Force Base, sede del Comando Central de Estados Unidos y responsable de las operaciones militares estadounidenses contra el régimen islámico, las autoridades dispusieron en dos ocasiones el confinamiento de instalaciones.

A eso se sumó una investigación del FBI por un paquete sospechoso que mantuvo cerrado durante horas el centro de visitantes de la base el lunes . Durante la jornada de ayer, además, otro incidente de seguridad no especificado obligó a mantener la base bajo orden de confinamiento durante varias horas, según un comunicado oficial.

El martes, el Departamento de Estado ordenó a todas las sedes diplomáticas estadounidenses en el mundo realizar “de inmediato” evaluaciones de seguridad, aludiendo a “la situación en curso y en desarrollo en Medio Oriente y el potencial de efectos colaterales”, de acuerdo con un documento revisado por The Washington Post.

Fort McNair alberga la Universidad Nacional de Defensa y también a algunos de los oficiales militares de mayor rango del Pentágono. Históricamente, no fue una base destinada a alojar líderes políticos, pero en los últimos meses un número creciente de funcionarios de la administración de Donald Trump se mudó a instalaciones militares de la zona por razones de seguridad, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional saliente, Kristi Noem.