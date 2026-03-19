El mensaje de Cazzu en la pelea entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra

En medio de los rumores de fuerte tensión entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra, Cazzu dio su categórico punto de vista desde las redes sociales.

En los últimos días estalló de manera sorpresiva el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes después de que se detectara un claro gesto virtual que evidencia la distancia entre las dos, algo que se rumoreaba hace tiempo.

Desde las redes sociales varios usuarios detectaron que Tini dejó de seguir la cuenta de Instagram de Emilia, lo que despertó un gran revuelo entre sus millones de seguidores.

Esto también involucró de manera indirecta a María Becerra, quien tiene una profunda amistad con Stoessel e incluso fue una de las invitadas a uno de sus históricos shows en el estadio de River Plate en diciembre del año pasado, mostrándose juntas en el escenario y reafirmando el afecto que se tienen.

En este contexto, quien dio su particular opinión sobre el tema fue Cazzu y se metió en la interna entre sus colegas desde sus historias de Instagram.

La Jefa no anduvo con vueltas y sin mencionar a ninguna de la protagonistas dio una tajante visión sobre el tema que escaló mediáticamente en estas últimas horas.

«El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder», escribió la artista de música urbana. Y luego amplió sobre ese concepto: «La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político».

Así, Cazzu dejó en claro su postura con un mensaje breve pero lleno de significado ante el revuelo que generó la acción virtual de Tini Stoessel de dejar de seguir a su colega. Por su parte, Emilia Mernes aún sigue siguiendo la cuenta de la pareja de Rodrigo De Paul.

(Primicia Ya)