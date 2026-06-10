«Articulación institucional»: Fortalecen el abordaje y la prevención de la violencia de género

Se realizó una jornada de abordaje y prevención de la violencia de género con más de 250 estudiantes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad.

En el marco de las acciones de sensibilización y formación en toda la provincia, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de una jornada de abordaje y prevención de la violencia de género.

El encuentro denominado “Sinergia en el Abordaje de la Violencia de Género: Trabajemos juntos en la Protección y Prevención de la Violencia de Género”, estuvo destinado a más de 250 estudiantes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad.

Prevención de la violencia de género

En la oportunidad se compartieron herramientas, estrategias de intervención e información sobre los servicios provinciales de atención, orientación y acompañamiento disponibles para mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de violencia.

La actividad tuvo como objetivo contribuir a la formación de futuras profesionales, fortaleciendo conocimientos y capacidades para la detección temprana, la intervención responsable y el trabajo articulado entre organismos, entendiendo que la prevención y el tratamiento de los temas relacionados a la violencia de género requieren del compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Estos espacios de encuentro son fundamentales para consolidar políticas públicas con perspectiva de género, promover la igualdad de derechos y construir entornos más seguros, inclusivos y libres de violencia por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres agradecieron al Instituto Universitario Provincial de Seguridad por la invitación, la articulación institucional y el compromiso que hicieron posible el desarrollo del encuentro de formación y reflexión.

Participaron de la jornada la Coordinadora de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas y Daniela Yazlle del equipo técnico.