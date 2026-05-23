Feria Patria en la Casa de Jujuy en Buenos Aires

Se vivió una jornada de encuentro, cultura y celebración de una de las fechas históricas más significativas.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires llevó adelante una nueva edición de la tradicional Feria Patria, convocando a toda la comunidad de residentes jujeños y al público en general a compartir una jornada de encuentro, cultura y celebración de una de las fechas históricas más significativas.

Durante la actividad se realizó un emotivo acto conmemorativo en homenaje al 25 de Mayo de 1810, fecha fundamental para todos los argentinos, recordando además dos acontecimientos trascendentales para la historia de la provincia de Jujuy: el 25 de Mayo de 1812, en el marco de la Bendición y Jura de la Bandera Nacional, y el 25 de Mayo de 1813, cuando el General Manuel Belgrano creó la Bandera Nacional de la Libertad Civil, símbolo histórico y orgullo del pueblo jujeño.

Feria Patria con amplia participación

La jornada contó con la participación de destacados artesanos jujeños que expusieron y compartieron sus trabajos:

– Kamala

– Fortuna Tomasa (tejidos y amigurumis)

– Artesanías Zulema (tejidos)

– Pachamates (mates artesanales)

– Rosalía Gutiérrez (libros)

– Mística Natural (sahumerios)

– Aniceto Gainza (cajas y sombreros)

– Artesanos del mimbre

Asimismo, los presentes pudieron disfrutar de un espacio de encuentro comunitario compartiendo mate cocido y tortas fritas, en un ambiente familiar y festivo.

El cierre artístico estuvo acompañado por la música de Mauricio “Guego” Bulacio, mientras que el gran cierre de la jornada estuvo a cargo de Hugo Cardona y su charango, quienes hicieron bailar y disfrutar al público con una tarde llena de música, tradición y alegría.

Desde la Casa de Jujuy en Buenos Aires agradecieron profundamente a toda la comunidad por acompañar y participar en cada una de las actividades que se organizan, fortaleciendo siempre las raíces, costumbres e identidad jujeña lejos de la provincia.