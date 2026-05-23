Crisis en Bolivia: Suspendieron viajes desde Villazón a ciudades de ese país

La Terminal de Buses de Villazón interrumpió las salidas hacia el centro y norte de Bolivia debido a las protestas y la escasez de combustibles.

La profunda crisis política, social y económica que atraviesa Bolivia comenzó a registrar sus primeras consecuencias directas en el límite internacional con la provincia de Jujuy.

Debido a los intensos cortes de rutas y protestas que se desarrollan en el territorio vecino, la Terminal de Buses de Villazón dictó la suspensión total de las salidas de colectivos interdepartamentales hacia destinos neurálgicos como La Paz, Cochabamba, Sucre y Oruro.

La medida genera una fuerte incertidumbre en los pasos fronterizos comunes y afecta de forma directa a pasajeros, comerciantes y trabajadores que dependen del flujo diario de personas entre ambos países.

Pese a las restricciones vigentes, las autoridades locales informaron que los viajes hacia Potosí, Uyuni, Tupiza y Tarija continúan habilitados bajo un monitoreo permanente.

Protestas sociales y desabastecimiento

El territorio boliviano afronta jornadas de extrema conflictividad que incluyen movilizaciones masivas organizadas por distintos sectores.

Los principales focos de tensión se concentran en La Paz, donde los operativos de las fuerzas policiales para liberar las calzadas derivaron en enfrentamientos, detenidos y manifestantes heridos.

El malestar de la población civil se encuentra fuertemente agravado por una compleja situación económica, signada por la escasez de combustibles y productos de primera necesidad.

Estas dificultades de suministro obstruyen el traslado logístico de mercaderías y resienten la actividad comercial en las principales áreas urbanas.

Tensión política interna

En el plano político, el escenario responde a una marcada disputa interna dentro del oficialismo.

La confrontación pública entre la administración del presidente Rodrigo Paz y las facciones ligadas al ex mandatario Evo Morales incrementó la presión en las calles y motivó acusaciones gubernamentales sobre presuntos intentos de desestabilización institucional.

Por su parte, el flujo fronterizo con el norte argentino se mantiene en estado de alerta.

Pasajeros procedentes de diversas localidades realizan consultas constantes ante las oficinas de transporte ante el temor de una parálisis total de los servicios internacionales de media y larga distancia.

(Crónica)