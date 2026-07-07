Fecha confirmada: Gimnasia recibe a Chacarita el domingo a las 15 horas

Será el próximo domingo, 12 de julio, a partir de las 15 horas, como estipuló la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Chacarita en el estadio “23 de Agosto”, en encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Zona “B” de la Primera Nacional.

En este marco, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, dejó atrás el empate ante Midland y puso la mira en el partido a disputarse en la “Tacita de Plata”.

“Ahora vamos contra Chacarita, un rival grande de la categoría y que ganó su último partido de visitante”, manifestó.

Afirmó que “todos los partidos serán duros”, ya que en el segundo semestre del torneo “se definen muchos futuros». «Algunos pelean el descenso, otros quieren ingresar al reducido y por mantenerse en los primeros puestos”, analizó y anticipó que “no será sencillo”.

En atención a la paridad típica de la Primera Nacional, Pellerano remarcó que Gimnasia “va partido a partido”, manteniendo “el respeto hacia el rival” y “confiando en nuestras herramientas”.