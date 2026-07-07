El agónico gol de Enzo Fernández que le dio el pase a Argentina

El jugador del Chelsea puso el 3 a 2 definitivo de la Selección ante Egipto.

El mediocampista Enzo Fernández puso el 3 a 2 para la Selección argentina ante Egipto que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

A los 47 minutos de la segunda etapa, el mediocampista que milita en Chelsea metió un cabezazo perfecto con la frente tras un preciso centro desde la derecha de Lautaro Martínez y le dio el agónico y milagroso triunfo del equipo argentino.

Fernández no había tenido un gran partido pero encontró un espacio gigante en el área y ante la marca de tan solo un defensor, metió la cabeza y le dio el triunfo al conjunto argentino.

AgenciaNA