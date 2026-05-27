Ezequiel Atauche representó a la Argentina en evento internacional para la prevención y erradicación del narcotráfico

El senador nacional de Ezequiel Atauche participó del importante encuentro internacional sobre prevención del narcotráfico “INLOD-LAC Washington D.C. 2026”. “Fueron jornadas muy enriquecedoras para seguir trabajando en la prevención y erradicación del narcotráfico en Argentina”, manifestó.

El INLOD-LAC Washington D.C. 2026 fue organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE-CICAD), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, con el apoyo de la Sección de Apoyo a las Instituciones Legislativas de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA.

la actividad, realizada los días 20 y 21 de mayo en Washington D.C., reunió a funcionarios responsables de dirigir políticas nacionales de drogas, presidentes y secretarios de comisiones parlamentarias especializadas, asesores legislativos, funcionarios judiciales y fiscales vinculados a causas de narcotráfico, además de expertos internacionales en la materia.

Al respecto, Atauche señaló que “por decisión del Gobierno nacional participé de este significativo encuentro para abordar temas muy importantes vinculados a la seguridad, especialmente todo lo relacionado con el narcotráfico”, al tiempo que calificó las jornadas como “ampliamente enriquecedoras”.

“Es un orgullo haber sido seleccionado para representar a la Argentina”, aseguró. Asimismo, agregó: “Dentro del marco legal y de las acciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico estamos muy avanzados. Desde que el presidente Javier Milei asumió el gobierno, se modificó la política y la intensidad con la que se combate el narcotráfico y las drogas, convirtiendo a nuestro país en un ejemplo en la región”.

En ese sentido, sostuvo: “Argentina viene cambiando no solo internamente, sino también en la mirada internacional. Cuando uno viaja al exterior, hablan muy bien de la Argentina y de nuestro presidente. Se destaca la economía, la seguridad y las transformaciones que emprendió el país”.

Para finalizar, Atauche indicó que “trajimos algunas ideas para impulsar proyectos de ley que permitan fortalecer la lucha contra las drogas sintéticas y continuar afianzando una Argentina más segura”.