El programa «Comer en Casa» recorrió localidades de Quebrada y Puna

Con el objetivo de fortalecer la asistencia alimentaria, se desarrolla el programa «Comer en Casa», acompañando a familias en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, concretó un operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios del programa “ Comer en Casa” en distintas localidades de Quebrada y Puna, destinado a familias en situación de vulnerabilidad.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, el Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) desarrolla este programa con el objetivo de fortalecer la asistencia alimentaria y acompañar a quienes más lo necesitan.

Durante el recorrido, la directora del Pla.So.Nu.P., Malena Amerise, junto a la coordinadora del programa, Soledad Portal, mantuvieron una reunión con el intendente de El Aguilar, José Humberto Sajama, y el concejal Sergio Alejo, para interiorizarse sobre el funcionamiento y alcance de la iniciativa en la región.

Traslado y entregas de «Comer en Casa»

Los equipos técnicos de la Secretaría se trasladaron a diferentes localidades para realizar la entrega de módulos alimentarios en centros de distribución previamente establecidos. El operativo se llevó adelante de manera articulada con autoridades de municipalidades, comisiones municipales y representantes de las Unidades de Gestión Local.

En la Quebrada, las entregas se realizaron en El Moreno y parajes cercanos.

En la región Puna, el operativo alcanzó las localidades de Abra Pampa; Abralaite; Barrancas; Cangrejillos y sus parajes; Cátua; Cieneguillas; Coranzulí; Cusi Cusi y parajes cercanos; El Aguilar; El Cóndor y sus parajes; La Quiaca; Mina Pirquitas; Paso de Jama; Puesto del Marqués; Pumahuasi; Rinconada y sectores de la jurisdicción; Santa Catalina y salones comunitarios de la zona; Susques; Tres Cruces y sus parajes; y Yavi para beneficiarios de zonas alejadas.

Cabe destacar que la cartera social impulsa este programa con la finalidad de garantizar la asistencia alimentaria a familias vulnerables, asegurando el acceso a productos no perecederos que complementan la canasta básica.